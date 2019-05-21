Вибори Ради можуть пройти 21-го чи 28 липня

Лідер фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що дострокові вибори Верховної Ради можуть відбутися 21 липня.

Про це він сказав журналістам під Адміністрацією президента після консультацій нового президента Володимира Зеленського з лідерами фракцій щодо розпуску парламенту.

"Ми розраховуємо, що буде змінено виборче законодавство. Ми йдемо на дострокові вибори для того, щоб перемагати", – зазначив Ляшко.

На запитання ,коли відбудуться вибори, лідер "радикалів" відповів: "Я думаю, що указ президента… Зараз за результатами розмови він направить листа голові парламенту про проведення позачергового засідання Верховної Ради для зміни виборчого законодавства".

"Орієнтовно вибори на 21 липня. Указ може з'явитися завтра. Вибори – на 21 липня", – заявив Ляшко.

"Я вважаю: немає чого тягнуть, вибори треба проводити. Але важливо змінити виборчу систему", – додав він.

У свою чергу, перша віце-спікер парламенту Ірина Геращенко сказала, що дострокові вибори народних депутатів можуть відбутися і 28 липня.

Ляшко також пожалівся: "Стандарти прозорості й відкритості, які нам обіцяла нова влада, їх немає. Телефон забрали. Ніхто не захотів, щоб у прямому ефірі люди бачили ці консультації".

"Повірте мені, це було захопливе зрєліщє, про яке ми обов’язково колись розкажемо", – запевнив лідер "Радикальної партії".

Консультації щодо розпуску Верховної Ради Адміністрація президента

Голова фракції БПП Артур Герасимов заявив, що партія Петра Порошенка готова до виборів.

"Блок Петра Порошенка "Солідарність" готовий до дострокових парламентських виборів і обов’язково братиме в них участь. Щодо юридичного аспекту (у розпуску Верховної Ради – ред.) – є порушення Конституції. Але виборів не боїмося, до них готові", - сказав він.

Лідер фракції "Народного фронту" Максим Бурбак заявив, що підстави для розпуску Верховної Ради відсутні.

"Жодної підстави (для розпуску Ради – ред.) я не вбачаю. Тому вважаю, що це більше політичне рішення для того, щоб запустити перевибори до Верховної Ради, скориставшись рейтингом. Цілком логічно, що Зеленський хоче завести депутатську фракцію у Верховну Раду", - сказав він.

Водночас Бурбак додав, що "Народний фронт" піде на вибори.

"Депутати "Народного фронту" прийняли рішення щодо участі у сумнівних дострокових виборах. Ніхто за крісла не тримається. Ми готові відстоювати той курс і ті ідеї, які ми з 2014 року відстоюємо в парламенті", - підсумував Бурбак.

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