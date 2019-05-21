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Стала відома офіційна причина розпуску Ради

Вівторок, 21 травня 2019, 13:58
Фото: Адміністрація президента

Президент Володимир Зеленський в своєму указі про розпуск парламенту буде опиратися на норми Конституції.

Про це сказав радник президента з юридичних питань Андрій Богдан.

"Пункт перший статті 90 (Конституції України – ред.) – це відсутність коаліції у Верховній Раді", - сказав він, відповідаючи на питання, яка причина буде вказана в указі президента про розпуск Верховної Ради.

"Указ президента не може ґрунтуватися на будь-яких рішеннях будь-яких суддів. В даному випадку – це буде оцінка правової ситуації, що склалася у Верховній Раді. Цей указ буде ґрунтуватися виключно на Конституції України", - додав Богдан.

Водночас, на сайті президента з’явилось повідомлення про консультації Зеленського з керівництвом Верховної Ради. Під час нього президент заявив, що "головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%".

"Це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. Я як гарант Конституції зобов’язаний гарантувати права громадян України. Юридична підстава для розпуску – з 2016 року не існувало коаліції", – заявив він.

Нагадаємо:

  • У 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".
  • Пізніше стало відомо, що Зеленський запросив глав фракцій на консультації щодо розпуску Ради.

Олександр Шумілін
Теми: ЗеленськийВерховна Рада
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