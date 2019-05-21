Стала известна официальная причина роспуска Рады
Президент Владимир Зеленский в своем указе о роспуске парламента будет опираться на нормы Конституции.
Об этом сказал советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан.
"Пункт первый статьи 90 (Конституции Украины - ред.) - это отсутствие коалиции в Верховной Раде", - сказал он, отвечая на вопрос, какая причина будет указана в указе президента о роспуске Верховной Рады.
"Указ президента не может основываться на любых решениях любых судей. В данном случае - это будет оценка правовой ситуации, сложившейся в Верховной Раде. Этот указ будет основываться исключительно на Конституции Украины", - добавил Богдан.
В то же время, на сайте президента появилось сообщение о консультациях Зеленского с руководством Верховной Рады. На них президент заявил, что "главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%".
"Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции", - заявил он.
Напомним:
- В 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
- Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
- Позже стало известно, что Зеленский пригласил глав фракций на консультации по роспуску Рады.