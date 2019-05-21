Стала известна официальная причина роспуска Рады

Президент Владимир Зеленский в своем указе о роспуске парламента будет опираться на нормы Конституции.

Об этом сказал советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан.

"Пункт первый статьи 90 (Конституции Украины - ред.) - это отсутствие коалиции в Верховной Раде", - сказал он, отвечая на вопрос, какая причина будет указана в указе президента о роспуске Верховной Рады.

"Указ президента не может основываться на любых решениях любых судей. В данном случае - это будет оценка правовой ситуации, сложившейся в Верховной Раде. Этот указ будет основываться исключительно на Конституции Украины", - добавил Богдан.

Напомним: