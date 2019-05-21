Вакарчук нестандартным путем зарегистрировал партию "Голос"
Вторник, 21 мая 2019, 17:00
Руководитель штаба партии музыканта Святослава Вакарчука "Голос" Юлия Клименко заявила, что уже есть документы от Министерства юстиции о регистрации политсилы и она сможет принять участие в досрочных выборах Верховной Рады.
Об этом сообщает пресс-служба партии в Facebook.
"Мы понимали, что времени у нас будет немного и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнеры с малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы", - сообщила руководитель штаба партии.
"Мы перерегистрировали ее в партию "Голос" и идем на выборы", - добавила Клименко.
Напомним:
- 16 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду на осенних выборах.
- 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
- Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
- Позже в партии Святослава Вакарчука сообщили, что "Голос" пойдет на парламентские выборы, если бы они не были.
Украинская правда