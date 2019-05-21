Руководитель штаба партии музыканта Святослава Вакарчука "Голос" Юлия Клименко заявила, что уже есть документы от Министерства юстиции о регистрации политсилы и она сможет принять участие в досрочных выборах Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба партии в Facebook.

"Мы понимали, что времени у нас будет немного и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнеры с малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы", - сообщила руководитель штаба партии.

фото с Facebook партии "Голос"

"Мы перерегистрировали ее в партию "Голос" и идем на выборы", - добавила Клименко.

Напомним: