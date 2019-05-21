Вакарчук пошел на хитрость, чтобы зарегистрировать партию

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Вторник, 21 мая 2019, 17:00

Руководитель штаба партии музыканта Святослава Вакарчука "Голос" Юлия Клименко заявила, что уже есть документы от Министерства юстиции о регистрации политсилы и она сможет принять участие в досрочных выборах Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба партии в Facebook.

"Мы понимали, что времени у нас будет немного и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнеры с малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы", - сообщила руководитель штаба партии.

 
фото с Facebook партии "Голос"

"Мы перерегистрировали ее в партию "Голос" и идем на выборы", - добавила Клименко.

Напомним:

  • 16 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду на осенних выборах.
  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
  • Позже в партии Святослава Вакарчука сообщили, что "Голос" пойдет на парламентские выборы, если бы они не были.

Украинская правда

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Темы: Вакарчук Верховная Рада виборы


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