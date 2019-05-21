Зеленський збере Раду позачергово: міняти кадри і закон про вибори

64135 переглядів
Вівторок, 21 травня 2019, 13:44
Михайло Марків

Президент Володимир Зеленський має звернутись до спікера з вимогою скликати позачергове засідання Верховної Ради на якому має розглядатись одночасно зміна виборчого закону та кадрові призначення.

Про це розповіли лідери парламентських фракцій після консультацій з главою держави в Адмінстрації президента 21 травня.

За їхніми словами, екстрене засідання можна провести вже у середу.

Зокрема лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко зазначила, що після указу президента про дострокове припинення її повноважень Верховна Рада не зможе ухвалювати рішення:

"Після розпуску парламенту він не матиме повноважень, зокрема і щоб міняти виборчий закон", - заявила Тимошенко.

"Ми запропонували президенту своїм порядком денним, вийти з внесенням змін до закону про вибори… Ми також запропонували на цій позачерговій сесії внести для зміни всіх силовиків, яких він має право звільнити: генерального прокурора, голову СБУ, міністра оборони і міністра закордонних справ", – сказала Тимошенко.

На її думку, Зеленський має підстави порушити також питання зміни голови Нацбанку.

В свою чергу радник президента з юридичних питань Андрій Богдан, відповідаючи на запитання журналістів щодо дати проведення позачергового засідання Ради, сказав наступне:

"Ми будемо пропонувати провести її завтра, оскільки самий оптимальний строк публікації указу (про розпуск парламенту –ред.), щоб дотримати всі норми Конституції, – завтра".

Богдан також заявив, що згідно з українським законодавством, Рада зможе виконувати свої функції після президентського указу про розпуск.

"Так, ми вважаємо… це передбачено Конституцією, що Верховна Рада складає свої повноваження перед новообраним парламентом з моменту складення присяги останнім. Тому Верховна Рада діє, буде розглядати закони. Інше питання явка депутатів і виконання ними своїх повноважень", – сказав він.

Нагадаємо:

  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України та офіційно почав виконувати обов’язки.
  • Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви на звільнення.
  • Того ж дня увечері прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що прийняв для себе рішення подати у відставку.
  • Міністр оборони Степан Полторак подав у відставку після того, як відрапортував на урочистій інавгураційній церемонії новому президенту.

Валентина Романенко, Роман Романюк, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Зеленський видав указ про розпуск Ради і призначив нові вибори
Вакарчук нестандартним шляхом зареєстрував партію "Голос"
Кремль відреагував на заяву Зеленського про посилення санкцій проти РФ
Радник Зеленського сказав, яку людину призначать головою АП
Усі новини
здоров'я

Втрачаєте свідомість? 5 причин не бігти одразу до лікаря

Лайфхаки

10 порад, що допоможуть зробити підробіток ефективнішим

Design

Купити зручний бюстгалтер: як обрати собі ідеальне бра