Зеленський збере Раду позачергово: міняти кадри і закон про вибори

Президент Володимир Зеленський має звернутись до спікера з вимогою скликати позачергове засідання Верховної Ради на якому має розглядатись одночасно зміна виборчого закону та кадрові призначення.

Про це розповіли лідери парламентських фракцій після консультацій з главою держави в Адмінстрації президента 21 травня.

За їхніми словами, екстрене засідання можна провести вже у середу.

Зокрема лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко зазначила, що після указу президента про дострокове припинення її повноважень Верховна Рада не зможе ухвалювати рішення:

"Після розпуску парламенту він не матиме повноважень, зокрема і щоб міняти виборчий закон", - заявила Тимошенко.

"Ми запропонували президенту своїм порядком денним, вийти з внесенням змін до закону про вибори… Ми також запропонували на цій позачерговій сесії внести для зміни всіх силовиків, яких він має право звільнити: генерального прокурора, голову СБУ, міністра оборони і міністра закордонних справ", – сказала Тимошенко.

На її думку, Зеленський має підстави порушити також питання зміни голови Нацбанку.

В свою чергу радник президента з юридичних питань Андрій Богдан, відповідаючи на запитання журналістів щодо дати проведення позачергового засідання Ради, сказав наступне:

"Ми будемо пропонувати провести її завтра, оскільки самий оптимальний строк публікації указу (про розпуск парламенту –ред.), щоб дотримати всі норми Конституції, – завтра".

Богдан також заявив, що згідно з українським законодавством, Рада зможе виконувати свої функції після президентського указу про розпуск.

"Так, ми вважаємо… це передбачено Конституцією, що Верховна Рада складає свої повноваження перед новообраним парламентом з моменту складення присяги останнім. Тому Верховна Рада діє, буде розглядати закони. Інше питання явка депутатів і виконання ними своїх повноважень", – сказав він.

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