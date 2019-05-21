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ГПУ кличе Портнова на допит. Він каже, прийде в центр "злодійської малини"

Вівторок, 21 травня 2019, 18:31

Генеральна прокуратура викликала на допит заступника голови Адміністрації президента часів президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

Про це у вівторок повідомив керівник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк, передає Громадське.

Допит запланований на 11:00 27 травня. Портнова планують допитати як свідка у справі Євромайдану.

Сам Портнов на своїй сторінці у Facebook написав, що прийде на допит.

"Прочитав в ЗМІ, що мене викликали в ГПУ по справі Майдану. Обов'язково прийду. Ніколи раніше не доводилося опинитися в самому центрі злодійської малини", - написав він.

Нагадаємо:

  • 19 травня екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про повернення в Україну.
  • 20 травня Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань заяву із звинуваченням президента Петра Порошенка в причетності до державної зради.
  • Стосовно Портнова українські правоохоронці розслідували кримінальне провадженняза статтею "державна зрада". Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових вбивств активістів на Майдані у 2014 році.
  • Прокуратура Криму перевірялапричетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.
  • Портнов зняв обвинувачення через суд.
  • Андрій Портнов був радником Віктора Януковича у 2011-2014 роках, заступником глави АП Януковича, членом Ради Нацбанку України. У 2005-2010 роках був головним юристом команди Юлії Тимошенко. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ПортновГенпрокуратура
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