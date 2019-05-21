ГПУ кличе Портнова на допит. Він каже, прийде в центр "злодійської малини"

Генеральна прокуратура викликала на допит заступника голови Адміністрації президента часів президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

Про це у вівторок повідомив керівник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк, передає Громадське.

Допит запланований на 11:00 27 травня. Портнова планують допитати як свідка у справі Євромайдану.

Сам Портнов на своїй сторінці у Facebook написав, що прийде на допит.

"Прочитав в ЗМІ, що мене викликали в ГПУ по справі Майдану. Обов'язково прийду. Ніколи раніше не доводилося опинитися в самому центрі злодійської малини", - написав він.

Нагадаємо: