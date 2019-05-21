ГПУ зовет Портнова на допрос. Он говорит, придет в центр "воровской малины"

Генеральная прокуратура вызвала на допрос заместителя главы Администрации президента времен президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Об этом во вторник сообщил руководитель управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, передает Громадське.

Допрос запланирован на 11:00 27 мая. Портнова планируют допросить в качестве свидетеля по делу Евромайдана.

Сам Портнов на своей странице в Facebook написал, что придет на допрос.

"Прочитал в СМИ, что меня вызвали в ГПУ по делу Майдана. Обязательно приду. Никогда раньше не приходилось оказаться в самом центре воровской малины", - написал он.

Напомним: