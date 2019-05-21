ГПУ зовет Портнова на допрос. Он говорит, придет в центр "воровской малины"
2441 просмотр
Вторник, 21 мая 2019, 18:31
Генеральная прокуратура вызвала на допрос заместителя главы Администрации президента времен президента Виктора Януковича Андрея Портнова.
Об этом во вторник сообщил руководитель управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, передает Громадське.
Допрос запланирован на 11:00 27 мая. Портнова планируют допросить в качестве свидетеля по делу Евромайдана.
Сам Портнов на своей странице в Facebook написал, что придет на допрос.
"Прочитал в СМИ, что меня вызвали в ГПУ по делу Майдана. Обязательно приду. Никогда раньше не приходилось оказаться в самом центре воровской малины", - написал он.
Напомним:
- 19 мая экс-заместитель главы Администрации беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о возвращении в Украину.
- 20 мая Портнов сообщил, что подал в Государственный бюро расследований заявление с обвинением президента Украины Петра Порошенко в совершении преступления.
- ГБР начало расследование.
- Относительно Портнова украинские правоохранители расследовали уголовное производство по статье "государственная измена". Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014 году.
- Прокуратура Крыма проверяла причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова.
- Портнов снял обвинения через суд.
- Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 годах, заместителем главы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 годах был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua