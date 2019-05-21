Парубій скликає позачергове засідання Ради
Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що скликає позачергове засідання парламенту.
Про це він повідомив у Twitter.
"Підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України на 22 травня 2019 року о 12:00", - написав він.
Підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України @verkhovna_rada на 22 травня 2019 року о 12:00 pic.twitter.com/wIbJyaYwSO— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) May 21, 2019
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський написав звернення до голови Верховної Ради Андрія Парубія про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту. Він просить його сликати для внесення змін до закону про вибори народних депутатів.
- 21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання.
- Цим указом він призначив позачергові вибори до Верховної Ради на 21 липня 2019 року.
- Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто після публікації в державних виданнях.
- 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
- Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".
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