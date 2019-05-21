Парубій скликає позачергове засідання Ради

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що скликає позачергове засідання парламенту.

Про це він повідомив у Twitter.

"Підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України на 22 травня 2019 року о 12:00", - написав він.

Підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України @verkhovna_rada на 22 травня 2019 року о 12:00 pic.twitter.com/wIbJyaYwSO — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) May 21, 2019

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