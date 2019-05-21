Парубий созывает внеочередное заседание Рады

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное заседание парламента.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины на 22 мая 2019 года в 12:00", - написал он.

Підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України @verkhovna_rada на 22 травня 2019 року о 12:00 pic.twitter.com/wIbJyaYwSO — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) May 21, 2019

Напомним: