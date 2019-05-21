Парубий созывает внеочередное заседание Рады
Вторник, 21 мая 2019, 19:36
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное заседание парламента.
Об этом он сообщил в Twitter.
"Подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины на 22 мая 2019 года в 12:00", - написал он.
Підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України @verkhovna_rada на 22 травня 2019 року о 12:00 pic.twitter.com/wIbJyaYwSO— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) May 21, 2019
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский написал обращение к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента. Он просит его созвать для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.
- 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва.
- Этим указом он назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года.
- Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть после публикации в государственных изданиях.
- 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
- Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
Украинская правда