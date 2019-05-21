Данилюка розглядають на пост секретаря РНБО - Богдан

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Вівторок, 21 травня 2019, 21:15

Глава Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що кандидатуру Олександра Данилюка розглядають на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Про це Андрій Богдан розповів в ефірі "112-Україна".

"Щодо Олександра Данилюка, так, дійсно, він розглядається на посаду голови РНБО. Проте, чи буде прийнята ця кандидатура президентом, поки що остаточно невідомо", - сказав він.

Він уточнив, що "це одна з кандидатур нашої команди". Однак сам Богдан оцінив Данилюка, як "високого спеціаліста".

"На мій погляд це високий спеціаліст, який може провести необхідні реформи саме в сфері оборони, в сфері закупок озброєння і в сфері саме менеджерських рішень, які там потрібні нові, ми вважаємо, що  міністерство оборони і РНБО мають очолювати непрофесійні військові, там мають бути менеджери з достатньою довірою західних партнерів, з рівнем знань саме матеріального забезпечення армії і проведення максимально якісних змін саме технічного, збройного забезпечення нашої армії", - зазначив Богдан.

Нагадаємо:

  • Олександр Турчинов подав заяву про відставку 17 травня. Він пов’язав таке рішення з припиненням повноважень президента Петра Порошенка. Пізніше Порошенко звільнив Турчинова з посади секретаря РНБО.

Марія Думанська, УП

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Теми: Данилюк РНБО Зеленський


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