Данилюка рассматривают на пост секретаря СНБО - Богдан

Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что кандидатуру Александра Данилюка рассматривают на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом Андрей Богдан рассказал в эфире "112-Украина".

"Об Александре Данилюке, да, действительно, он рассматривается на должность главы СНБО. Однако, будет ли принята эта кандидатура президентом, пока окончательно неизвестно", - сказал он.

Он уточнил, что "это одна из кандидатур нашей команды". Однако сам Богдан оценил Данилюка, как "высокого специалиста".

"На мой взгляд это высокий специалист, который может провести необходимые реформы именно в сфере обороны, в сфере закупок вооружения и в сфере именно менеджерских решений, которые там нужны новые, мы считаем, что министерство обороны и СНБО должны возглавлять непрофессиональные военные, там должны быть менеджеры с достаточным доверием западных партнеров, с уровнем знаний именно материального обеспечения армии и проведения максимально качественных изменений именно технического, вооруженного обеспечения нашей армии", - отметил Богдан.

Напомним: