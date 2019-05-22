Онищенко анонсировал свое возвращение в Украину и готовится идти на выборы
Среда, 22 мая 2019, 01:25
Нардеп-беглец Александр Онищенко заявил о готовности вернуться в Украину, чтобы принять участие в судебном процессе. Также он рассматривает вариант участия в парламентских выборах.
Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".
"Я в Киев вернусь еще, я просто написал в судебные органы, что готов участвовать в своем судебном процессе. Завтра (22 мая - ред.) у меня будет первое судебное заседание, думаю, на второе уже я приеду. Думаю, 10 дней - две недели", - сказал он.
Кроме этого, Онищенко отметил, что рассматривает вариант участия в парламентских выборах, но не сообщил, с какой политической силой.
Также он намерен через суд добиться преследования экс-президента Порошенко из-за коррупционных схем.
Напомним:
- 22 мая в Печерском суде состоится заседание по так называемому "газовому делу Онищенко", на котором суд решит, снимать ли с розыска народного депутата Александра Онищенко, который хочет вернуться в Украину.
- По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривень.
- Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.
- Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.
- 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.
- В июле 2018 НАБУ сообщала о завершении досудебного расследования в отношении Онищенко. Детективы также вызывали его на допрос.
- По версии следствия, Онищенко причастен к хищению более 1,6 миллиарда гривень с 2013 по 2016 год. Ущерб предприятию "Укргаздобыча" оцениваются в более 740 миллионов.
- В феврале этом году в САП сообщили, что направили в суд обвинительный акт по "газовому делу" в отношении народного депутата и финансового директора.
- В марте 2019 года суд отменил арест корпоративных прав компании "Майдан-Плаза", которая фигурирует в деле о хищении средств Онищенко.
- Сам Онищенко говорит, что находится в Испании и все обвинения в свой адрес отвергает.
- На данный момент дело Онищенко уже направлено в суд, первое заседание назначено на июнь 2019 года.
Украинская правда