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Інавгурація по-Зеленськи: у президента опублікували альтернативне відео

Середа, 22 травня 2019, 11:07

У команді президента Володимира Зеленського опублікували влог про підготовку до інавгурації 20 травня та шлях президента до Верховної Ради.

Відповідне відео опублікувала команда Зеленського в Facebook.

"Трішки залаштунків з інавгурації президента Володимира Зеленського", - йдеться в дописі під відео.

Саундтреком до нього стала мелодія з серіалу "Слуга народу".

Коли Зеленський прямував до Верховної Ради, оператор запитав у нього, чи пам’ятає він як стати президентом і залишитися людиною? Зеленський відповів, що так, і додав, що поки що все правильно.

По дорозі до ВР він робить селфі з дружиною та вітається з людьми довкола.

Також, прямуючи з парламенту, він просить звертатися до нього на ім’я.

"Хлопці, давайте не будемо мене називати Володимир Олександрович, я дуже вас прошу, Володимире" - сказав він по дорозі до Адміністрації президента.

В кінці відео Зеленського показують у президентському кріслі в АП. Його команда аплодує, а він натомість простить "не хлопати" та жартує.

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Нагадаємо: 

  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".

Українська правда

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Теми: Зеленськийінавгураціяпрезидент
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