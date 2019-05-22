Инаугурация по-Зеленски: у президента опубликовали альтернативное видео

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Среда, 22 мая 2019, 11:07

В команде президента Владимира Зеленского опубликовали влог о подготовке к инаугурации 20 мая и пути президента к Верховной Раде.

Соответствующее видео опубликовала команда Зеленского в Facebook.

"Немножко закулисья с инаугурации президента Владимира Зеленского", - говорится в заметке под видео.

Саундтреком к нему стала мелодия из сериала "Слуга народа".

Когда Зеленский направлялся в Верховную Раду, оператор спросил, помнит ли он как стать президентом и остаться человеком? Зеленский ответил, что да, и добавил, что пока все правильно.

По дороге к ВР он делает селфи с женой и здоровается с людьми вокруг.

Также, направляясь из парламента, он просит обращаться к нему по имени.

"Ребята, давайте не будем меня называть Владимир Александрович, я очень вас прошу, Владимир", - сказал он по дороге к Администрации президента.

В конце видео Зеленского показывают в президентском кресле в АП. Его команда аплодирует, а он взамен простит "не хлопать" и шутит.

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Напомним:

  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".

Украинская правда

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Темы: Зеленский инаугурация президент


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