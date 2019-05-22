Частина Поштової площі у Києві стала пам’яткою національного значення
Об'єкт "Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва", виявлений під час розкопок на Поштовій площі, став пам’яткою національного значення.
Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів на засіданні 22 травня.
Об'єкту присвоїли охоронний номер 260094.
За словами міністра культури Євгена Нищука, Поштова Площа у місті Києві є унікальним осередком України-Руси.
"Пам’ятка надзвичайно цікава та цінна з археологічної та історичної точки зору, адже ці знахідки датуються Х-ХІ століттям. Ці фрагменти вулиць стародавнього Києва є свідченням нашої прадавньої історії. Відтепер "Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва", а в народі просто "Поштова" стала пам’яткою археології та історії національного значення", - додав він.
Нагадаємо:
- У 2015 році на Поштовій площі під час розкопок перед початком будівництва торгового –розважального центру виявили частину вулиці середньовічного Києва.
- Глава Мінкультури заявив, що забудовник Поштової площі, де планується звести підземний ТРЦ, мусить змінити проект забудови. Згодом на розкопках стався обвал ґрунту і археологи призупинили роботи.
- Пізніше стародавню вулицю засипали землею – нібито щоб зміцнити розкоп і захистити його від дощу і сонця.
- Мер Києва Віталій Кличко запевняв, що археологічну знахідку на Подолі збережуть, але це досі не зроблено.
- 21 червня 2018 року влада Києва, попри тиск громадськості, ухвалила двояке рішення: пообіцяла зберегти артефакти Поштової площі, але не розірвала інвестиційний договір на будівництво ТРЦ у історичному місці столиці.
- Кличко заявляв, що музей на Поштовій площі все-таки буде.
- 5 липня 2018 року Верховна Рада рекомендувала уряду створити на Поштовій площі Києва музей і заборонити будівництво торгово-розважального центру.
- Згідно з документом, Кабмін має вжити заходи для збереження об’єктів історико-культурної спадщини на Поштовій площі.
- 7 серпня Київська міська держадміністрація закликала Міністерство культури внести "Ділянку прибережного міського кварталу Середньовічного Києва (XI-XIX ст.) на Поштовій площі" до Державного реєстру нерухомих пам’яток.
- 19 серпня 2018 року розкопки на Поштовій площі вкотре затопило після нічної зливи.