Частина Поштової площі у Києві стала пам’яткою національного значення

Об'єкт "Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва", виявлений під час розкопок на Поштовій площі, став пам’яткою національного значення.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів на засіданні 22 травня.

Об'єкту присвоїли охоронний номер 260094.

За словами міністра культури Євгена Нищука, Поштова Площа у місті Києві є унікальним осередком України-Руси.

"Пам’ятка надзвичайно цікава та цінна з археологічної та історичної точки зору, адже ці знахідки датуються Х-ХІ століттям. Ці фрагменти вулиць стародавнього Києва є свідченням нашої прадавньої історії. Відтепер "Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва", а в народі просто "Поштова" стала пам’яткою археології та історії національного значення", - додав він.

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