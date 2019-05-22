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Часть Почтовой площади в Киеве стала памятником национального значения

Среда, 22 мая 2019, 16:03

Объект "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева", обнаруженный во время раскопок на Почтовой площади, стал памятником национального значения.

Соответствующее решение принял Кабинет Министров на заседании 22 мая.

Объекту присвоили охранный номер 260094. 

По словам министра культуры Евгения Нищука, Почтовая Площадь в Киеве является уникальным центром Украины-Руси.

"Памятник очень интересный и ценный с археологической и исторической точки зрения, ведь эти находки датируются X-XI веком. Эти фрагменты улиц древнего Киева являются свидетельством нашей древней истории. Отныне "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева", а в народе просто "Почтовая" стал памятником археологии и истории национального значения", - добавил он.

Напомним:

  • В 2015 году на Почтовой площади во время раскопок перед строительством торгово-развлекательного центра обнаружили часть улицы средневекового Киева
  • Глава Минкультуры заявил, что застройщик Почтовой площади, где планируется возвести подземный ТЦ, должен изменить проект строительства.
  • Позже на раскопках произошел обвал грунта и археологи приостановили работы.
  • В апреле 2015 года древнюю улицу засыпали землей – якобы чтобы укрепить раскоп и защитить его от дождя и солнца.
  • Мэр Киева Виталий Кличко уверял, что археологическую находку на Подоле сохранят, но это до сих пор не сделано. 
  • 21 июня 2018 года власти Киева, несмотря на давление общественности, приняли двоякое решение: пообещали сохранить артефакты на Почтовой площади, но не разорвали инвестдоговор на строительство ТРЦ в историческом месте столицы.
  • Кличко заявил, что музей на Почтовой площади все-таки будет.
  • 5 июля 2018 года Верховная Рада рекомендовала правительству создать на Почтовой площади Киева музей и запретить строительство торгово-развлекательного центра.
  • Согласно документу, Кабмин должен принять меры по сохранению объектов историко-культурного наследия на Почтовой площади.
  • 7 августа 2018 года Киевская городская госадминистрация призвала Министерство культуры внести "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева (XI-XIX вв.) на Почтовой площади" в Государственный реестр недвижимых памятников.
  • 19 августа раскопки на Почтовой площади затопило после ночного ливня.

Украинская правда
Темы: КиевКабинет министров
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