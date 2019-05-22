Лещенко зустрівся з агентом ФБР і йде на допит у ГПУ

Позафракційний народний депутат Сергій Лещенко 23 травня прийде на допит до Генеральної прокуратури у справі про можливе розголошення даних досудового розслідування у справі про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів, де фігурує політтехнолог Пол Манафорт.

Про це він повідомив 22 травня у своєму Facebook.

"Радий повідомити, що у четвер, 23 травня, іду на допит до Генеральної прокуратури по справі Манафорта", – вказує нардеп.

Лещенко каже, що днями мав зустріч зі спеціальним агентом ФБР, який повернув йому передані американському слідству речові докази у справі Манафорта.

"Матеріали повернуто у зв'язку із завершенням справи Манафорта у США. Тепер я запрошений на допит до Генеральної прокуратури, у ході якого передам слідству наявні в мене документи", – заявив нардеп.

Лещенко також зазначив, що перед допитом на ганку ГПУ проведе прес-конференцію

"Об 11 годині 23 травня, за адресою вулиця Борисоглібська, 18. Приходьте, буде цікаво!", – сказав він.

Нагадаємо: