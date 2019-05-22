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Лещенко зустрівся з агентом ФБР і йде на допит у ГПУ

Середа, 22 травня 2019, 18:27

Позафракційний народний депутат Сергій Лещенко 23 травня прийде на допит до Генеральної прокуратури у справі про можливе розголошення даних досудового розслідування у справі про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів, де фігурує політтехнолог Пол Манафорт.

Про це він повідомив 22 травня у своєму Facebook.

"Радий повідомити, що у четвер, 23 травня, іду на допит до Генеральної прокуратури по справі Манафорта", – вказує нардеп.

Лещенко каже, що днями мав зустріч зі спеціальним агентом ФБР, який повернув йому передані американському слідству речові докази у справі Манафорта.

"Матеріали повернуто у зв'язку із завершенням справи Манафорта у США. Тепер я запрошений на допит до Генеральної прокуратури, у ході якого передам слідству наявні в мене документи", – заявив нардеп.

Лещенко також зазначив, що перед допитом на ганку ГПУ проведе прес-конференцію

"Об 11 годині 23 травня, за адресою вулиця Борисоглібська, 18. Приходьте, буде цікаво!", – сказав він.

Нагадаємо:

  • Генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу 14 травня заявив, що нардепу Сергію Лещенку можуть оголосити про підозру за розголошення даних досудового слідства в його публікаціях про так звану чорну касу екс-президента Віктора Януковича.
  • Лещенко зазначив, що надасть усю необхідну інформацію щодо "чорної бухгалтерії" ПР під час допиту, який закликав зробити публічним. 
  • 31 травня 2016 року народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.
  • У документах також згадувався американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який пізніше через скандал з "чорною бухгалтерією" був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа.
  • Згодом Лещенко у статті "Манафорт і Янукович відмивали гроші через Киргизстан" розповів, що Партія регіонів оплачувала послуги Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛещенкоПол Манафорт
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