Лещенко зустрівся з агентом ФБР і йде на допит у ГПУ
Позафракційний народний депутат Сергій Лещенко 23 травня прийде на допит до Генеральної прокуратури у справі про можливе розголошення даних досудового розслідування у справі про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів, де фігурує політтехнолог Пол Манафорт.
Про це він повідомив 22 травня у своєму Facebook.
"Радий повідомити, що у четвер, 23 травня, іду на допит до Генеральної прокуратури по справі Манафорта", – вказує нардеп.
Лещенко каже, що днями мав зустріч зі спеціальним агентом ФБР, який повернув йому передані американському слідству речові докази у справі Манафорта.
"Матеріали повернуто у зв'язку із завершенням справи Манафорта у США. Тепер я запрошений на допит до Генеральної прокуратури, у ході якого передам слідству наявні в мене документи", – заявив нардеп.
Лещенко також зазначив, що перед допитом на ганку ГПУ проведе прес-конференцію
"Об 11 годині 23 травня, за адресою вулиця Борисоглібська, 18. Приходьте, буде цікаво!", – сказав він.
Нагадаємо:
- Генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу 14 травня заявив, що нардепу Сергію Лещенку можуть оголосити про підозру за розголошення даних досудового слідства в його публікаціях про так звану чорну касу екс-президента Віктора Януковича.
- Лещенко зазначив, що надасть усю необхідну інформацію щодо "чорної бухгалтерії" ПР під час допиту, який закликав зробити публічним.
- 31 травня 2016 року народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.
- У документах також згадувався американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який пізніше через скандал з "чорною бухгалтерією" був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа.
- Згодом Лещенко у статті "Манафорт і Янукович відмивали гроші через Киргизстан" розповів, що Партія регіонів оплачувала послуги Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua