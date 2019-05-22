Лещенко встретился с агентом ФБР и идет на допрос в ГПУ

Внефракционный народный депутат Сергей Лещенко 23 мая придет на допрос в Генеральную прокуратуру по делу о возможном разглашении данных досудебного расследования по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов, где фигурирует политтехнолог Пол Манафорт.

Об этом он сообщил 22 мая в своем Facebook.

"Рад сообщить, что в четверг, 23 мая, иду на допрос в Генеральную прокуратуру по делу Манафорта", - указывает депутат.

Лещенко говорит, что на днях встречался со специальным агентом ФБР, который вернул ему переданные американскому следствию вещественные доказательства по делу Манафорта.

"Материалы возвращены в связи с завершением дела Манафорта в США. Теперь я приглашен на допрос в Генеральную прокуратуру, в ходе которого передам следствию имеющиеся у меня документы", - заявил нардеп.

Лещенко также отметил, что перед допросом на крыльце ГПУ проведет пресс-конференцию:

"В 11:00 23 мая, по адресу улица Борисоглебская, 18. Приходите, будет интересно!", - сказал он.

Напомним: