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Лещенко встретился с агентом ФБР и идет на допрос в ГПУ

Среда, 22 мая 2019, 18:27

Внефракционный народный депутат Сергей Лещенко 23 мая придет на допрос в Генеральную прокуратуру по делу о возможном разглашении данных досудебного расследования по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов, где фигурирует политтехнолог Пол Манафорт.

Об этом он сообщил 22 мая в своем Facebook.

"Рад сообщить, что в четверг, 23 мая, иду на допрос в Генеральную прокуратуру по делу Манафорта", - указывает депутат.

Лещенко говорит, что на днях встречался со специальным агентом ФБР, который вернул ему переданные американскому следствию вещественные доказательства по делу Манафорта.

"Материалы возвращены в связи с завершением дела Манафорта в США. Теперь я приглашен на допрос в Генеральную прокуратуру, в ходе которого передам следствию имеющиеся у меня документы", - заявил нардеп.

Лещенко также отметил, что перед допросом на крыльце ГПУ проведет пресс-конференцию:

"В 11:00 23 мая, по адресу улица Борисоглебская, 18. Приходите, будет интересно!", - сказал он.

Напомним:

  • Генпрокурор Юрий Луценко на брифинге 14 мая заявил, что нардепу Сергею Лещенко могут объявить о подозрении за разглашение данных досудебного следствия в его публикациях о так называемой черной кассе экс-президента Виктора Януковича.
  • Лещенко отметил, что предоставит всю необходимую информацию о "черной бухгалтерии" ПР во время допроса, который призвал сделать публичным. 
  • 31 мая 2016 года народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов больших сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.
  • В документах также фигурировал американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт который позже из-за скандала с "черной бухгалтерией" был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа.
  • Позже Лещенко в статье "Манафорт и Янукович отмывали деньги через Кыргызстан" рассказал, что Партия регионов оплачивала услуги Манафорта с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.

Украинская правда

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Темы: ЛещенкоПол Манафорт
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