На сайті президента з’явилась петиція за відставку Зеленського: уже майже 50% голосів

На сайті президента зареєстрували електронну петицію "За відставку президента Володимира Зеленського", за одну добу вона зібрала понад 46% необхідних голосів.

Автор петиції Максим Безрук відзначає, що голосування за Зеленського "у більшості своїй було протестним", і насправді чинний президент не має підтримки 73% виборців.

"Ваша особа зовсім не об'єднує більшість українців. Ви консолідували протест, не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів, однак тепер, після обрання і інавгурації, ви не можете не мати конкретного шляху. І перші ж ваші заяви та дії розчаровують ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію", - йдеться в тексті петиції.

"Складається неприпустима ситуація, коли "слуга народу" не має моральних зобов'язань перед своїм народом, сформованих у передвиборчому процесі. Тому ми, народ України, вимагаємо вашої негайної відставки", - зазначає автор.

За одну добу петиція зібрала 11 705 голосів.

Для того, щоб її розглянув президент, петиція має набрати 25 тисяч голосів за 92 дні.

Читайте також: Зе!Банкова. Кого Зеленський призначив в Адміністрацію президента

Нагадаємо: