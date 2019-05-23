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На сайті президента з’явилась петиція за відставку Зеленського: уже майже 50% голосів

Четвер, 23 травня 2019, 12:00
На сайті президента з’явилась петиція за відставку Зеленського: уже майже 50% голосів

На сайті президента зареєстрували електронну петицію "За відставку президента Володимира Зеленського", за одну добу вона зібрала понад 46% необхідних голосів.

Автор петиції Максим Безрук відзначає, що голосування за Зеленського "у більшості своїй було протестним", і насправді чинний президент не має підтримки 73% виборців.

"Ваша особа зовсім не об'єднує більшість українців. Ви консолідували протест, не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів, однак тепер, після обрання і інавгурації, ви не можете не мати конкретного шляху. І перші ж ваші заяви та дії розчаровують ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію", - йдеться в тексті петиції.

"Складається неприпустима ситуація, коли "слуга народу" не має моральних зобов'язань перед своїм народом, сформованих у передвиборчому процесі. Тому ми, народ України, вимагаємо вашої негайної відставки", - зазначає автор.

За одну добу петиція зібрала 11 705  голосів. 

 

Для того, щоб її розглянув президент, петиція має набрати 25 тисяч голосів за 92 дні.

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Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та юристом олігарха Ігоря Коломойського.
  • Раніше "Схеми" повідомляли, що Богдан потрапляє під обмеження люстраційного закону і не може працювати на держслужбі.
  • Богдан двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича. 
  • За законом, він не може протягом 10 років працювати на держслужбі з часу вступу закону в силу (тобто до жовтня 2024 року).
  • Сам Богдан вважає, що він "абсолютно несправедливо" потрапив під закон про люстрацію.

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийпетиція
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