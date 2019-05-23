На сайте президента появилась петиция за отставку Зеленского: уже почти 50% голосов

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Четверг, 23 мая 2019, 12:00

На сайте президента зарегистрировали электронную петицию "За отставку президента Владимира Зеленского", за сутки она собрала более 46% необходимых голосов.

Автор петиции Максим Безрук отмечает, что голосование за Зеленского "в большинстве своем было протестным", и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73% избирателей.

"Ваша личность совсем не объединяет большинство украинцев. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути. И первые ваши заявления и действия разочаровывают ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию", - говорится в тексте петиции.

"Создается недопустима ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки", - отмечает автор.

За одни сутки петиция собрала 11705  голосов. 

 

Для того, чтобы ее рассмотрел президент, петиция должна собрать 25 тысяч голосов за 92 дня.

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Напомним:

  • 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.
  • Ранее "Схемы" сообщали, что Богдан попадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на госслужбе.
  • Богдан дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.
  • По закону, он не может в течение 10 лет работать на госслужбе с момента вступления закона в силу (то есть до октября 2024).
  • Сам Богдан считает, что он "абсолютно несправедливо" попал под закон о люстрации.

Украинская правда

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Темы: Зеленский петиция


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