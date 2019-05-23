Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На сайте президента появилась петиция за отставку Зеленского: уже почти 50% голосов

Четверг, 23 мая 2019, 12:00
На сайте президента появилась петиция за отставку Зеленского: уже почти 50% голосов

На сайте президента зарегистрировали электронную петицию "За отставку президента Владимира Зеленского", за сутки она собрала более 46% необходимых голосов.

Автор петиции Максим Безрук отмечает, что голосование за Зеленского "в большинстве своем было протестным", и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73% избирателей.

"Ваша личность совсем не объединяет большинство украинцев. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути. И первые ваши заявления и действия разочаровывают ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию", - говорится в тексте петиции.

"Создается недопустима ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки", - отмечает автор.

За одни сутки петиция собрала 11705  голосов. 

 

Для того, чтобы ее рассмотрел президент, петиция должна собрать 25 тысяч голосов за 92 дня.

Читайте также: Зе!Банковая. Кого Зеленский назначил в Администрацию президента

Напомним:

  • 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.
  • Ранее "Схемы" сообщали, что Богдан попадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на госслужбе.
  • Богдан дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.
  • По закону, он не может в течение 10 лет работать на госслужбе с момента вступления закона в силу (то есть до октября 2024).
  • Сам Богдан считает, что он "абсолютно несправедливо" попал под закон о люстрации.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийпетиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Зеленский
Зеленский поговорил с Рютте: Зафиксировали, когда начнется обучение украинцев на F-16
Президент посмертно присвоил звание Героя более 40 защитникам
Зеленский посетил молебен Вселенского патриарха по убитым украинцам
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: