На сайте президента появилась петиция за отставку Зеленского: уже почти 50% голосов
На сайте президента зарегистрировали электронную петицию "За отставку президента Владимира Зеленского", за сутки она собрала более 46% необходимых голосов.
Автор петиции Максим Безрук отмечает, что голосование за Зеленского "в большинстве своем было протестным", и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73% избирателей.
"Ваша личность совсем не объединяет большинство украинцев. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути. И первые ваши заявления и действия разочаровывают ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию", - говорится в тексте петиции.
"Создается недопустима ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки", - отмечает автор.
За одни сутки петиция собрала 11705 голосов.
Для того, чтобы ее рассмотрел президент, петиция должна собрать 25 тысяч голосов за 92 дня.
Читайте также: Зе!Банковая. Кого Зеленский назначил в Администрацию президента
Напомним:
- 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.
- Ранее "Схемы" сообщали, что Богдан попадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на госслужбе.
- Богдан дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.
- По закону, он не может в течение 10 лет работать на госслужбе с момента вступления закона в силу (то есть до октября 2024).
- Сам Богдан считает, что он "абсолютно несправедливо" попал под закон о люстрации.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua