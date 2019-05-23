У БПП кажуть, що Порошенку мстять за Приватбанк

Адвокат екс-президента Петра Порошенка Ігор Головань вимагає від Генпрокуратури розпочати досудове розслідування за фактом завідомо неправдивого повідомлення про злочин, зробленого колишнім власником компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова.

Про це йдеться у заяві на сайті прес-служби партії БПП.

"У зверненні адвокат Головань стверджує, що голослівні звинувачення громадянина Крючкова на адресу Петра Порошенка підпадають під дію статті 383 Кримінального Кодексу України, яка передбачає відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину", - сказано у заяві.

"Тим часом в партії "БПП "Солідарність" вважають, що свої дії Крючков координує з оточенням нової влади. Цей "кейс" є частиною плану помсти за націоналізацію Приватбанку, коли держава мусила рятувати кошти десятків мільйонів вкладників, які могли "згоріти" внаслідок дій його приватних власників", - заявили у партії.

Читайте більше: Електричний стілець. Як оточення президента готується до тіньової приватизації енергетики

Нагадаємо: