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У БПП кажуть, що Порошенку мстять за Приватбанк

Четвер, 23 травня 2019, 16:46

Адвокат екс-президента Петра Порошенка Ігор Головань вимагає від Генпрокуратури розпочати досудове розслідування за фактом завідомо неправдивого повідомлення про злочин, зробленого колишнім власником компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова.

Про це йдеться у заяві на сайті прес-служби партії БПП.

"У зверненні адвокат Головань стверджує, що голослівні звинувачення громадянина Крючкова на адресу Петра Порошенка підпадають під дію статті 383 Кримінального Кодексу України, яка передбачає відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину", - сказано у заяві.

"Тим часом в партії "БПП "Солідарність" вважають, що свої дії Крючков координує з оточенням нової влади. Цей "кейс" є частиною плану помсти за націоналізацію Приватбанку, коли держава мусила рятувати кошти десятків мільйонів вкладників, які могли "згоріти" внаслідок дій його приватних власників", - заявили у партії.

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Нагадаємо:

  • Після зустрічі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького та колишнього власника компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова правоохоронці почали розслідувати правомірність дій екс-президента Петра Порошенка.
  • 14 травня стало відомо, що Крючкову повернули закордонний паспорт і він зміг повернутися до Німеччини, де перебував до екстрадиції в Україну.
  • На засіданні суду він розповів про вплив на нього соратника президента Ігоря Кононенка.
  • Журналісти програми "Схеми" оприлюднили розслідування про причетність оточення Порошенка до афер в енергетиці.
  • Вони опублікували записи телефонних розмов, де люди, чиї голоси схожі на голоси Крючкова та Ігоря Кононенка, а також братів-бізнесменів Ігоря і Григорія Суркісів та інших осіб, обговорюють спільні інтереси в енергетичному бізнесі та оборудки з обленерго.
  • Раніше "Українська правда" вже писала у своєму розслідуванні про компанію "Енергомережа", яка скуповувала борги у "Центренерго" і Одеської ТЕЦ через пов'язані кредиторські компанії.
  • Головою правління ПрАТ "Енергомережа" є Дмитро Крючков, якого учасники ринку неофіційно пов’язують з віце-президентом УЄФА Григорієм Суркісом, представники якого входили до керівних органів компанії "Енергомережі".
  • У квітні 2018 року Крючкова затримали у Німеччині.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоПриват
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