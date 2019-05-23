Адвокат Порошенко говорит, что ему мстят за Приватбанк
Адвокат экс-президента Петра Порошенко Игорь Головань требует от генпрокурора начать досудебное расследование по факту заведомо ложного сообщения о преступлении, сделанного бывшим владельцем компании "Энергосети" Дмитрия Крючкова.
Об этом говорится в заявлении на сайте пресс-службы партии БПП.
"В обращении адвокат Головань утверждает, что голословные обвинения гражданина Крючкова в адрес Петра Порошенко подпадают под действие статьи 383 Уголовного Кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за заведомо ложное сообщение о совершении преступления", - говорится в заявлении.
"Между тем в партии "БПП" Солидарность" считают, что свои действия Крючков координирует с окружающими новой власти. Этот "кейс" является частью плана мести за национализацию Приватбанка, когда государство должно спасать средства десятков миллионов вкладчиков, которые могли "сгореть" в результате действий его частных владельцев", - заявили в партии.
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Напомним:
- 14 мая стало известно, что Крючкова вернули загранпаспорт и он смог вернуться в Германию, где находился до экстрадиции в Украину.
- Соломенский райсуд Киева 17 апреля арестовалКрючкова с альтернативой залога 7 млн гривен.
- Позже подозреваемый внес залоги вышел из СИЗО.
- На заседании суда он рассказал о влиянии на него соратникапрезидента Игоря Кононенко.
- Журналисты программы "Схемы" обнародовали расследование о причастности окружения Порошенко к аферам в энергетике.
- Журналисты опубликовали записи телефонных разговоров, где люди, чьи голоса похожи на голоса Крючкова и Игоря Кононенко, а также братьев-бизнесменов Игоря и Григория Суркисов и других лиц, обсуждают общие интересы в энергетическом бизнесе и аферы с облэнерго.
- Ранее "Украинская правда" уже написала в своем расследованиио компании "Энергомережа", которая скупала долги в "Центрэнерго" и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании.
- Председателем правления АО "Энергомережа" является Дмитрий Крючков, которого участники рынка неофициально связывают с вице-президентом УЕФА Григорием Суркисом, представители которого входили в руководящие органы компании "Энергомережа".
- В апреле 2018 года Крючкова задержали в Германии.
- Крючков вышел из немецкой тюрьмы под залог, но в ноябре 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обнародовалиподозрение Крючкову.
- В САП отмечали, что в результате преступной деятельности произошло завладение бюджетными средствами на 424 миллиона гривен. Завладение происходило путем заключения с согласия поставщиков электроэнергии соглашений о переводе долга от потребителей электроэнергии к новому должнику и договоров на поставку природного газа для выработки электроэнергии на условиях предоплаты.
- По данным САП, полученные в соответствии с соглашениями и договорами средства Крючков использовал по своему усмотрению, легализовав таким образом добытые преступным путем деньги.
- 15 апреля 2019 года экс-нардеп Дмитрий Крючков прилетел в киевский аэропорт "Борисполь", где его задержали детективы НАБУ.
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