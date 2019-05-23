Адвокат экс-президента Петра Порошенко Игорь Головань требует от генпрокурора начать досудебное расследование по факту заведомо ложного сообщения о преступлении, сделанного бывшим владельцем компании "Энергосети" Дмитрия Крючкова.

Об этом говорится в заявлении на сайте пресс-службы партии БПП.

"В обращении адвокат Головань утверждает, что голословные обвинения гражданина Крючкова в адрес Петра Порошенко подпадают под действие статьи 383 Уголовного Кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за заведомо ложное сообщение о совершении преступления", - говорится в заявлении.

"Между тем в партии "БПП" Солидарность" считают, что свои действия Крючков координирует с окружающими новой власти. Этот "кейс" является частью плана мести за национализацию Приватбанка, когда государство должно спасать средства десятков миллионов вкладчиков, которые могли "сгореть" в результате действий его частных владельцев", - заявили в партии.

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Напомним: