В Украине стартовала избирательная кампания в Раду

24 мая в Украине начинается избирательный процесс досрочных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля.

Избирательная парламентская кампания начинается в соответствии с законодательством на следующий день после обнародования указа президента о роспуске Верховной Рады.

Указ президента Зеленского о роспуске Верховной Рады и дату назначения выборов в парламент на 21 июля 2019 23 мая опубликовали в "Урядовому кур'єрі".

Напомним: