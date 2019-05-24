В Украине стартовала избирательная кампания в Раду
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Пятница, 24 мая 2019, 01:26
24 мая в Украине начинается избирательный процесс досрочных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля.
Избирательная парламентская кампания начинается в соответствии с законодательством на следующий день после обнародования указа президента о роспуске Верховной Рады.
Указ президента Зеленского о роспуске Верховной Рады и дату назначения выборов в парламент на 21 июля 2019 23 мая опубликовали в "Урядовому кур'єрі".
Напомним:
- 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва . Согласно указу, внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
- Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента.
- Он просил проголосовать за внесение изменений в закон о выборах народных депутатов – отменить мажоритарную часть выборов в ВР и снизить проходной барьер до 3%.
- Однако 22 мая Верховная Рада провалила законопроекты президента и даже не внесла их в повестку дня.
Украинская правда
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