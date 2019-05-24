В АП пообіцяли опублікувати відео зустрічі Зеленського з фракціями

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П'ятниця, 24 травня 2019, 01:57

Адміністрація президента обіцяє опублікувати стенограму і відео зустрічі президента Володимира Зеленського з фракціями парламенту 21 травня.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав голова АП Андрій Богдан.

"Ми не лише опублікуємо стенограму, але і відео, де буде видно висловлювання всіх голів фракцій, які підтримували, а потім поміняли різко за ніч свою думку", - заявив він.

За словами Богдана, 22 травня парламент, відмовившись розглядати законопроект Зеленського про зміни до виборчого законодавства, дав Адміністрації "несподіваний урок".

"Ми вивчили цей урок. І я думаю, що мажоритарка вам не допоможе і партія "Слуга народу" покаже гідні результати не тільки в партійній системі, але і на мажоритарних округах", - зазначив голова АП.

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
  • Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.
  • Він попросив проголосувати за внесення змін до закону про вибори народних депутатів – скасувати мажоритарну частину виборів до ВР і знизити прохідний бар’єр до 3%.
  • Однак 22 травня Верховна Рада провалила законопроекти президента і навіть не внесла їх до порядку денного.

Українська правда

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Теми: Адміністрація президента Верховна Рада Зеленський


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