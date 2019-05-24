В АП пообещали опубликовать видео встречи Зеленского с фракциями

Администрация президента обещает опубликовать стенограмму и видео встречи президента Владимира Зеленского с фракциями парламента 21 мая.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" сказал глава АП Андрей Богдан.

"Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео, где будут видны высказывания всех глав фракций, которые поддерживали, а потом поменяли резко за ночь свое мнение", - заявил он.

По словам Богдана, 22 мая парламент, отказавшись рассматривать законопроект Зеленского об изменениях в избирательное законодательство, преподнес Администрации "неожиданный урок".

"Мы изучили этот урок. И я думаю, что мажоритарка вам не поможет и партия "Слуга народа" покажет достойные результаты не только в партийной системе, но и в мажоритарных округах", - отметил глава АП.

Напомним: