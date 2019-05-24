В АП пообещали опубликовать видео встречи Зеленского с фракциями
Администрация президента обещает опубликовать стенограмму и видео встречи президента Владимира Зеленского с фракциями парламента 21 мая.
Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" сказал глава АП Андрей Богдан.
"Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео, где будут видны высказывания всех глав фракций, которые поддерживали, а потом поменяли резко за ночь свое мнение", - заявил он.
По словам Богдана, 22 мая парламент, отказавшись рассматривать законопроект Зеленского об изменениях в избирательное законодательство, преподнес Администрации "неожиданный урок".
"Мы изучили этот урок. И я думаю, что мажоритарка вам не поможет и партия "Слуга народа" покажет достойные результаты не только в партийной системе, но и в мажоритарных округах", - отметил глава АП.
Напомним:
- 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва . Согласно указу, внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
- Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента.
- Он просил проголосовать за внесение изменений в закон о выборах народных депутатов – отменить мажоритарную часть выборов в ВР и снизить проходной барьер до 3%.
- Однако 22 мая Верховная Рада провалила законопроекты президента и даже не внесла их в повестку дня.
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