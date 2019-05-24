После назначения выборов академия Кивалова перенесла сессию

В Одесской юридической академии, президентом которой является народный депутат Сергей Кивалов, перенесли сроки практики и экзаменационной сессии.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в учебном заведении.

Даты проведения сессии определены на июль, вместо июня. Она должен начаться 1 июля и в завершиться 26 июля.

Проект решения Ученого совета, которым располагает УП, был составлен 22 мая (в документе ошибочно указано "22 июля").

За день до этого президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.

Решение аргументированное "значимостью прохождения практики студентами" и якобы необходимостью ее переноса до начала сессии.

Студентам и преподавателям уже сообщили о переносе сессии.

"Украинская правда" обратилась в пресс-службу университета с вопросом, связаны ли изменения в учебном плане с внеочередными выборами. Там пообещали прокомментировать, однако на момент публикации ответ от академии не поступил.

Напомним: