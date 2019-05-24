После назначения выборов академия Кивалова перенесла сессию
В Одесской юридической академии, президентом которой является народный депутат Сергей Кивалов, перенесли сроки практики и экзаменационной сессии.
Об этом "Украинской правде" сообщил источник в учебном заведении.
Даты проведения сессии определены на июль, вместо июня. Она должен начаться 1 июля и в завершиться 26 июля.
Проект решения Ученого совета, которым располагает УП, был составлен 22 мая (в документе ошибочно указано "22 июля").
За день до этого президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.
Решение аргументированное "значимостью прохождения практики студентами" и якобы необходимостью ее переноса до начала сессии.
Студентам и преподавателям уже сообщили о переносе сессии.
"Украинская правда" обратилась в пресс-службу университета с вопросом, связаны ли изменения в учебном плане с внеочередными выборами. Там пообещали прокомментировать, однако на момент публикации ответ от академии не поступил.
Напомним:
- Сергей Кивалов был ректором Национального университета "Одесская юридическая академия" с момента его основания в конце 90-х. Сейчас является президентом юракадемии.
- Впервые был избран в Верховную Раду в 1998 году. С 2006 года – депутат от "Партии регионов", в 2014 году избрался самовыдвиженцем, входит во фракцию "Оппозиционного блока".
- Возглавлял Центральную избирательную комиссию и Высший совет правосудия. Под председательством Кивалова на выборах 2004 года ЦИК допустила многочисленные нарушения, которые привели к фальсификациям. Верховный суд тогда отменил результаты выборов, на которых якобы одержал победу Виктора Януковича.
- В 2013 году студенты сообщали, что руководство академии Кивалова, принудительно сгоняет их на митинг Партии регионов и вводит репрессии против участников Евромайдана.
- Во время выборов 2014 ректора академии отстранили из-за агитации за Кивалова.
- Местные журналисты также замечали, что сотни студентов одновременно прибывали на избирательный участок, расположенный в университете.
- В 2015 году правоохранители сообщали, что студентов академии Кивалова перед выборами массово регистрировали под Одессой.
- 21 мая 2019 года президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
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