Мангер пройшов детектор брехні, але не той – ГПУ

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П'ятниця, 24 травня 2019, 14:35

Один із підозрюваних у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислав Магнер пройшов детектор брехні, але слідство не прийме матеріали дослідження до уваги, бо поліграф проводився з ініціативи Мангера у не спеціалізованому закладі.

Про це повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко у Facebook.

За словами Лисенка, згідно з ухвалою Шевченківського суду від 14 березня, Магнер повинен був пройти судову психологічну експертизу із застосуванням спеціального технічного засобу - комп’ютерного поліграфа, а виконати ухвалу доручили експертам КНДІСЕ Міністерства юстиції.

Проте, Мангер не пройшов психологічну експертизу, а виклав у ЗМІ інформацію про проходження дослідження у Всеукраїнській асоціації поліграфологів.

"Дане дослідження проведено за його власної ініціативи, поза межами кримінального провадження, і його матеріали не можуть бути прийняті до уваги органом досудового розслідування, оскільки при цьому він не виконав вимоги ухвали слідчого судді та не пройшов експертизу у спеціальному експертному закладі", - повідомив речник ГПУ.

Водночас, Мангер опублікував у Facebook результати дослідження, де стверджує, що висновки поліграфу підтверджують, що він не знав про напад на Гандзюк і не брав участі у діях пов’язаних з ним.

 

"Днями я пройшов цю процедуру, проводила яку експерт-поліграфолог Всеукраїнської асоціації поліграфологів, психолог Тетяна Пономарьова. Вся процедура тривала більше 4 годин", - написав підозрюваний.

Мангер стверджує, що до злочину причетний генерал СБУ Данило Доценко і це доводять результати його поліграфу.

 

Нагадаємо:

  • Раніше Мангер уже заявляв, що Гандзюк нібито співпрацювала з СБУ, а напад буцім організував генерал СБУ Данило Доценко.
  • В інтерв’ю "Українській правді" Мангер заявив, що Гандзюк мала конфлікти з різними владними структурами і навіть з Порошенком.
  • В Адміністрації президента Петра Порошенка запевнили, що у нього не було конфлікту з херсонською активісткою Катериною Гандзюк, яка померла через два місяці після того, як її облили кислотою.
  • В Службі безпеки повідомляли, що Мангер двічі під час проведення допитів відмовився давати покази.

Українська правда

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Теми: напад на Гандзюк вбивство


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