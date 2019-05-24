Мангер пройшов детектор брехні, але не той – ГПУ

Один із підозрюваних у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислав Магнер пройшов детектор брехні, але слідство не прийме матеріали дослідження до уваги, бо поліграф проводився з ініціативи Мангера у не спеціалізованому закладі.

Про це повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко у Facebook.

За словами Лисенка, згідно з ухвалою Шевченківського суду від 14 березня, Магнер повинен був пройти судову психологічну експертизу із застосуванням спеціального технічного засобу - комп’ютерного поліграфа, а виконати ухвалу доручили експертам КНДІСЕ Міністерства юстиції.

Проте, Мангер не пройшов психологічну експертизу, а виклав у ЗМІ інформацію про проходження дослідження у Всеукраїнській асоціації поліграфологів.

"Дане дослідження проведено за його власної ініціативи, поза межами кримінального провадження, і його матеріали не можуть бути прийняті до уваги органом досудового розслідування, оскільки при цьому він не виконав вимоги ухвали слідчого судді та не пройшов експертизу у спеціальному експертному закладі", - повідомив речник ГПУ.

Водночас, Мангер опублікував у Facebook результати дослідження, де стверджує, що висновки поліграфу підтверджують, що він не знав про напад на Гандзюк і не брав участі у діях пов’язаних з ним.

"Днями я пройшов цю процедуру, проводила яку експерт-поліграфолог Всеукраїнської асоціації поліграфологів, психолог Тетяна Пономарьова. Вся процедура тривала більше 4 годин", - написав підозрюваний.

Мангер стверджує, що до злочину причетний генерал СБУ Данило Доценко і це доводять результати його поліграфу.

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