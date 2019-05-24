Мангер прошел детектор лжи, но не тот – ГПУ

Один из подозреваемых по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислав Магнер прошел детектор лжи, но следствие не примет материалы исследования во внимание, потому что полиграф проводился по инициативе Мангера и в не специализированном учреждении.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

По словам Лысенко, согласно постановлению Шевченковского суда от 14 марта, Магнер должен был пройти судебную психологическую экспертизу с применением специального технического средства - компьютерного полиграфа, а выполнить решение поручили экспертам КНИИСЭ Министерства юстиции.

Однако, Мангер не прошел психологическую экспертизу, а изложил в СМИ информацию о прохождении исследования во Всеукраинской ассоциации полиграфологов.

"Данное исследование проведено по его собственной инициативе, вне уголовного производства, и его материалы не могут быть приняты во внимание органом досудебного расследования, поскольку при этом он не выполнил требования постановления следственного судьи и не прошел экспертизу в специальном экспертном учреждении", - сообщил пресс-секретарь ГПУ.

В то же время, Мангер опубликовал в Facebook результаты исследования, где утверждает, что выводы полиграфа подтверждают, что он не знал о нападении на Гандзюк и не участвовал в действиях связанных с ним.

"На днях я прошел эту процедуру, проводила которую эксперт-полиграфолог Всеукраинской ассоциации полиграфологов, психолог Татьяна Пономарева. Вся процедура длилась более 4 часов", - написал подозреваемый.

Мангер утверждает, что к преступлению причастен генерал СБУ Даниил Доценко и это доказывают результаты его полиграфа.

Напомним: