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Мангер прошел детектор лжи, но не тот – ГПУ

Пятница, 24 мая 2019, 14:35

Один из подозреваемых по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислав Магнер прошел детектор лжи, но следствие не примет материалы исследования во внимание, потому что полиграф проводился по инициативе Мангера и в не специализированном учреждении.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

По словам Лысенко, согласно постановлению Шевченковского суда от 14 марта, Магнер должен был пройти судебную психологическую экспертизу с применением специального технического средства - компьютерного полиграфа, а выполнить решение поручили экспертам КНИИСЭ Министерства юстиции.

Однако, Мангер не прошел психологическую экспертизу, а изложил в СМИ информацию о прохождении исследования во Всеукраинской ассоциации полиграфологов.

"Данное исследование проведено по его собственной инициативе, вне уголовного производства, и его материалы не могут быть приняты во внимание органом досудебного расследования, поскольку при этом он не выполнил требования постановления следственного судьи и не прошел экспертизу в специальном экспертном учреждении", - сообщил пресс-секретарь ГПУ.

В то же время, Мангер опубликовал в Facebook результаты исследования, где утверждает, что выводы полиграфа подтверждают, что он не знал о нападении на Гандзюк и не участвовал в действиях связанных с ним.

 

"На днях я прошел эту процедуру, проводила которую эксперт-полиграфолог Всеукраинской ассоциации полиграфологов, психолог Татьяна Пономарева. Вся процедура длилась более 4 часов", - написал подозреваемый.

Мангер утверждает, что к преступлению причастен генерал СБУ Даниил Доценко и это доказывают результаты его полиграфа.

 

Напомним:

  • Ранее Мангер уже заявлял, что Гандзюк якобы сотрудничала с СБУ, а нападение будто бы организовал генерал СБУ Даниил Доценко.
  • В интервью "Украинской правде" Мангер заявил, что Гандзюк имела конфликты с различными властными структурами и даже с Петром Порошенко.
  • В Администрации президента заверили, что у него не было конфликта с херсонской активисткой Екатериной Гандзюк, которая умерла через два месяца после того, как ее облили кислотой.
  • В Службе безопасности сообщали, что Мангер дважды во время проведения допросов отказался давать показания.

Украинская правда
Темы: нападение на Гандзюкубийство
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