У Православній церкві України з’явиться ще один Епіфаній
Грецький архимандрит Епіфаній приїде в Україну та стане єпископом Української православної церкви, де опікуватиметься грекомовною паствою.
Відповідне рішення ухвалив Священний Синод Української православної церкви на засіданні у п’ятницю.
"Раніше обраний на єпископа архимандрит Епіфаній (Димітріу) буде рукоположений на єпископа Ольвійського та на правах вікарія Предстоятеля УПЦ опікуватиметься грекомовною паствою в Україні", – йдеться у прес-релізі ПЦУ.
Архимандрит Епіфаній був кліриком Київського патріархату Україської православної церкви, потім служив у Грецькій православній церкві. Тепер він знову повернеться і стане єпископом ПЦУ.
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Нагадаємо:
- 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
- 5 січня 2019 року у Стамбулі було підписано Томос про автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його Епіфанію.
- На початку травня Філарет заявляв, що УПЦ КП не ліквідована, та направив майже усім єпископам ПЦУ запрошення на зустріч на бланках неіснуючого Київського патріархату.
- На сайті колишньої УПЦ КП було оприлюднене різке звернення Філарета до Епіфанія та запрошення його на святкування пам’яті святого священномученика Макарія, також на бланку Київського патріархату.
- У відповідь на заяву Філарета у Міністерстві культури заявили, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування й увійшла до Православної церкви України.
- 12 травня Філарет заявив, що допускає поділ Православної церкви України і звинуватив Епіфанія у тому, що він намагався усунути його від служіння, що не Епіфаній керує ПЦУ, а ним керують.
- Філарет стверджує, що п’ятий президент Петро Порошенко обіцяв йому негласне управління автокефальною церквою.
- У свою чергу Епіфаній назвав звинувачення Філарета неправдивими.
- На соборі ПЦУ 24 травня Філарет не захотів висловлювати підтримку Епіфанію.
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