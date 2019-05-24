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У Православній церкві України з’явиться ще один Епіфаній

П'ятниця, 24 травня 2019, 14:56
У Православній церкві України з’явиться ще один Епіфаній

Грецький архимандрит Епіфаній приїде в Україну та стане єпископом Української православної церкви, де опікуватиметься грекомовною паствою.

Відповідне рішення ухвалив Священний Синод Української православної церкви на засіданні у п’ятницю.

"Раніше обраний на єпископа архимандрит Епіфаній (Димітріу) буде рукоположений на єпископа Ольвійського та на правах вікарія Предстоятеля УПЦ опікуватиметься грекомовною паствою в Україні", – йдеться у прес-релізі ПЦУ.

Архимандрит Епіфаній був кліриком Київського патріархату Україської православної церкви, потім служив у Грецькій православній церкві. Тепер він знову повернеться і стане єпископом ПЦУ.

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Нагадаємо:

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
  • 5 січня 2019 року у Стамбулі було підписано Томос про автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його Епіфанію.
  • На початку травня Філарет заявляв, що УПЦ КП не ліквідована, та направив майже усім єпископам ПЦУ запрошення на зустріч на бланках неіснуючого Київського патріархату.
  • На сайті колишньої УПЦ КП було оприлюднене різке звернення Філарета до Епіфанія та запрошення його на святкування пам’яті святого священномученика Макарія, також на бланку Київського патріархату.
  • У відповідь на заяву Філарета у Міністерстві культури заявили, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування й увійшла до Православної церкви України.
  • 12 травня Філарет заявив, що допускає поділ Православної церкви України і звинуватив Епіфанія у тому, що він намагався усунути його від служіння, що не Епіфаній керує ПЦУ, а ним керують.
  • Філарет стверджує, що п’ятий президент Петро Порошенко обіцяв йому негласне управління автокефальною церквою.
  • У свою чергу Епіфаній назвав звинувачення Філарета неправдивими.
  • На соборі ПЦУ 24 травня Філарет не захотів висловлювати підтримку Епіфанію.

Українська правда
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