У Православній церкві України з’явиться ще один Епіфаній

Грецький архимандрит Епіфаній приїде в Україну та стане єпископом Української православної церкви, де опікуватиметься грекомовною паствою.

Відповідне рішення ухвалив Священний Синод Української православної церкви на засіданні у п’ятницю.

"Раніше обраний на єпископа архимандрит Епіфаній (Димітріу) буде рукоположений на єпископа Ольвійського та на правах вікарія Предстоятеля УПЦ опікуватиметься грекомовною паствою в Україні", – йдеться у прес-релізі ПЦУ.

Архимандрит Епіфаній був кліриком Київського патріархату Україської православної церкви, потім служив у Грецькій православній церкві. Тепер він знову повернеться і стане єпископом ПЦУ.

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