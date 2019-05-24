В Православной церкви Украины появится еще один Епифаний
Греческий архимандрит Епифаний приедет в Украину и будет епископом Украинськиои православной церкви, где будет заботиться о грекоязычной пастве.
Соответствующее решение принял Священный Синод Украинской православной церкви на заседании в пятницу.
"Ранее избранный епископом архимандрит Епифаний (Димитриу) будет рукоположен во епископа Ольвийского и на правах викария Предстоятеля УПЦ будетзаботиться о грекоязычной пастве в Украине", – говорится в пресс-релизе ПЦУ.
Архимандрит Епифаний был клириком Киевского патриархата Украиский православной церкви, затем служил в Греческой православной церкви. Теперь он снова вернется и станет епископом ПЦУ.
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Напомним:
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.
- В начале мая Филарет заявлял, что УПЦ КП не ликвидирована, и направил почти всем епископам ПЦУ приглашение на встречу на бланках несуществующего Киевского патриархата.
- На сайте бывшей УПЦ КП было обнародовано резкое обращение Филарета к Епифанию и приглашение его на празднование памяти священномученика Макария, также на бланке Киевского патриархата.
- В ответ на заявление Филарета в Министерстве культуры заявили, что Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила существование и вошла в состав Православной церкви Украины.
- 12 мая Филарет заявил, что допускает разделение Православной церкви Украины и обвинил Епифания в том, что он пытался отстранить его от служения, и что не Епифаний руководит ПЦУ, а им управляют.
- Филарет утверждает, что пятый президент Петр Порошенко обещал ему негласное управления автокефальной церковью.
- В свою очередь Епифаний назвал обвинения Филарета неправдивыми.
- На соборе ПЦУ 24 мая Филарет не захотел высказывать поддержку Епифанию.
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