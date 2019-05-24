В Православной церкви Украины появится еще один Епифаний

Греческий архимандрит Епифаний приедет в Украину и будет епископом Украинськиои православной церкви, где будет заботиться о грекоязычной пастве.

Соответствующее решение принял Священный Синод Украинской православной церкви на заседании в пятницу.

"Ранее избранный епископом архимандрит Епифаний (Димитриу) будет рукоположен во епископа Ольвийского и на правах викария Предстоятеля УПЦ будетзаботиться о грекоязычной пастве в Украине", – говорится в пресс-релизе ПЦУ.

Архимандрит Епифаний был клириком Киевского патриархата Украиский православной церкви, затем служил в Греческой православной церкви. Теперь он снова вернется и станет епископом ПЦУ.

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Напомним: