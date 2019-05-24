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Філарет: Я виступаю проти речей, які написані в томосі

П'ятниця, 24 травня 2019, 15:07

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет вважає, що частина положень томосу не підходить українській церкві.

Про це він заявив у п'ятницю після синоду ПЦУ.

За його словами, з частиною положень томосу не можна погодитись.

"Ми приймаємо томос і дякуємо за нього. Але ми приймаємо ту частину, де нас визнають автокефальною церквою. Але там написано, що ми, наприклад, не можемо піклуватись нашими українцями за кордоном. Я проти цього, і українці проти", - заявив Філарет.

На думку патріарха, така ситуація склалась, бо "томос нам показали і дали уже після собору, ми не знали, що там написано".

Раніше Філарет уже заявляв, що якби українські церкви наперед знали зміст томосу, то вони б на нього не погодились.

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Нагадаємо:

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
  • На початку травня Філарет заявляв, що УПЦ КП не ліквідована, та направив майже усім єпископам ПЦУ запрошення на зустріч на бланках неіснуючого Київського патріархату.
  • У відповідь на заяву Філарета у Міністерстві культури заявили, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування й увійшла до Православної церкви України.
  • 12 травня Філарет заявив, що допускає поділ Православної церкви України.
  • Пізніше він дав прес-конференцію, на якій звинуватив Епіфанія у тому, що він намагався усунути його від служіння, що не Епіфаній керує ПЦУ, а ним керують.
  • Філарет стверджує, що п’ятий президент Петро Порошенко обіцяв йому негласне управління автокефальною церквою.
  • У свою чергу предстоятель помісної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що звинувачення почесного патріарха Філарета неправдиві.
  • 24 травня на синоді ПЦУ Філарет відмовився підтримувати Епіфанія.

Роман Романюк, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ФіларетцеркватомосПравославна Церква України
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