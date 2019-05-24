Філарет: Я виступаю проти речей, які написані в томосі

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет вважає, що частина положень томосу не підходить українській церкві.

Про це він заявив у п'ятницю після синоду ПЦУ.

За його словами, з частиною положень томосу не можна погодитись.

"Ми приймаємо томос і дякуємо за нього. Але ми приймаємо ту частину, де нас визнають автокефальною церквою. Але там написано, що ми, наприклад, не можемо піклуватись нашими українцями за кордоном. Я проти цього, і українці проти", - заявив Філарет.

На думку патріарха, така ситуація склалась, бо "томос нам показали і дали уже після собору, ми не знали, що там написано".

Раніше Філарет уже заявляв, що якби українські церкви наперед знали зміст томосу, то вони б на нього не погодились.

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