Филарет: Я выступаю против вещей, которые написаны в томосе

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет считает, что часть положений томоса не подходит украинской церкви.

Об этом он заявил в пятницу после синода ПЦУ.

По его словам, с частью положений томоса нельзя согласиться.

"Мы принимаем томос и благодарим его. Но мы принимаем ту часть, где нас признают автокефальной церковью. Но там написано, что мы, например, не можем заботиться нашими украинцами за рубежом. Я против этого, и украинцы против", - заявил Филарет.

По мнению патриарха, такая ситуация сложилась, потому что "томос нам показали и дали уже после собора, мы не знали, что там написано".

Ранее Филарет уже заявлял, что если бы украинские церкви заранее знали содержание томоса, то они бы на него не согласились.

Читайте также: Отцы и дети. Почему ссорятся патриарх Филарет и митрополит Епифаний

Напомним: