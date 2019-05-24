Филарет: Я выступаю против вещей, которые написаны в томосе
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет считает, что часть положений томоса не подходит украинской церкви.
Об этом он заявил в пятницу после синода ПЦУ.
По его словам, с частью положений томоса нельзя согласиться.
"Мы принимаем томос и благодарим его. Но мы принимаем ту часть, где нас признают автокефальной церковью. Но там написано, что мы, например, не можем заботиться нашими украинцами за рубежом. Я против этого, и украинцы против", - заявил Филарет.
По мнению патриарха, такая ситуация сложилась, потому что "томос нам показали и дали уже после собора, мы не знали, что там написано".
Ранее Филарет уже заявлял, что если бы украинские церкви заранее знали содержание томоса, то они бы на него не согласились.
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Напомним:
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- В начале мая Филарет заявлял, что УПЦ КП не ликвидирована, и направил почти всем епископам ПЦУ приглашение на встречу на бланках несуществующего Киевского патриархата.
- В ответ на заявление Филарета в Министерстве культуры заявили, что Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила существование и вошла в состав Православной церкви Украины.
- 12 мая Филарет заявил, что допускает разделение Православной церкви Украины и обвинил Епифания в том, что он пытался отстранить его от служения, и что не Епифаний руководит ПЦУ, а им управляют.
- Филарет утверждает, что пятый президент Петр Порошенко обещал ему негласное управления автокефальной церковью.
- В свою очередь Епифаний назвал обвинения Филарета неправдивыми.
- На соборе ПЦУ 24 мая Филарет не захотел высказывать поддержку Епифанию.
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