Трибунал ООН визнав своє право розглянути суперечку щодо моряків

Постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, виніс рішення про наявність у себе права на розгляд суперечки України та Росії.

Про це йдеться у рішенні трибуналу, яке оголошується в суботу в Гамбурзі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Рішення про наявність prima facie (попередньої) юрисдикції оголосив голова трибуналу, суддя Пак Чжин Хьон.

Це дає трибуналу право винеси рішення про задоволення (або відхилення) вимог України негайно звільнити українських моряків.

Рішення по суті буде оголошене ближчим часом, Європейська правда слідкує за засіданням.

Необхідно зауважити, що офіційний представник РФ був відсутній на слуханні; російська сторона відмовилася також надавати свої матеріали. "Відсутність сторони суперечки не є перепоною для винесення рішення", - пояснив голова трибуналу.

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