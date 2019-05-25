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Трибунал ООН визнав своє право розглянути суперечку щодо моряків

Субота, 25 травня 2019, 13:28

Постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, виніс рішення про наявність у себе права на розгляд суперечки України та Росії.

Про це йдеться у рішенні трибуналу, яке оголошується в суботу в Гамбурзі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Рішення про наявність prima facie (попередньої) юрисдикції  оголосив голова трибуналу, суддя Пак Чжин Хьон.

Це дає трибуналу право винеси рішення про задоволення (або відхилення) вимог України негайно звільнити українських моряків.

Рішення по суті буде оголошене ближчим часом, Європейська правда слідкує за засіданням.

Необхідно зауважити, що офіційний представник РФ був відсутній на слуханні; російська сторона відмовилася також надавати свої матеріали. "Відсутність сторони суперечки не є перепоною для винесення рішення", - пояснив голова трибуналу.

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Нагадаємо:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень
  • "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

Теми: ООНморяки
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