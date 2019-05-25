Трибунал ООН признал свое право рассмотреть спор по морякам

Постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, вынес решение о наличии у себя права на рассмотрение спора Украины и России.

Об этом говорится в решении трибунала, которое объявляется в субботу в Гамбурге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Решение о наличии prima facie (предварительной) юрисдикции объявил председатель трибунала, судья Пак Чжин Хён.

Это дает трибуналу право вынеси решение об удовлетворении (или отклонения) требований Украины немедленно освободить украинских моряков.

Решение по существу будет объявлено в ближайшее время. Европейская правда следит за заседанием.

Необходимо заметить, что официальный представитель РФ отсутствовал на слушании; российская сторона отказалась также предоставлять свои материалы. "Отсутствие стороны спора не является препятствием для вынесения решения", - пояснил председатель трибунала.

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