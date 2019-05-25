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Трибунал ООН признал свое право рассмотреть спор по морякам

Суббота, 25 мая 2019, 13:28

Постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, вынес решение о наличии у себя права на рассмотрение спора Украины и России.

Об этом говорится в решении трибунала, которое объявляется в субботу в Гамбурге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Решение о наличии prima facie (предварительной) юрисдикции объявил председатель трибунала, судья Пак Чжин Хён.

Это дает трибуналу право вынеси решение об удовлетворении (или отклонения) требований Украины немедленно освободить украинских моряков.

Решение по существу будет объявлено в ближайшее время. Европейская правда следит за заседанием.

Необходимо заметить, что официальный представитель РФ отсутствовал на слушании; российская сторона отказалась также предоставлять свои материалы. "Отсутствие стороны спора не является препятствием для вынесения решения", - пояснил председатель трибунала.

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Напомним:

  • 17 апреля Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей 24 украинским военнопленным морякам до 24 и 26 июля.
  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.

Темы: ООНморяки
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