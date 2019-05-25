Вакарчук назвав головну мету походу до Ради

Своїм головним завданням як політика лідер партії "Голос", музикант Святослав Вакарчук вважає звільнення громадян України, які незаконно перебувають в ув'язненні на території РФ.

Про це Вакарчук заявив у коментарі журналістам, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми зробимо все, щоб якомога швидше і політв'язні, і військовополонені повернулися додому. Я бачу в цьому своє персональне завдання", - заявив музикант.

Він розповів, що кілька тижнів тому на концерті в Одесі батько українського військовополоненого моряка Віктор Сорока одягнув йому на руку браслет, який би не давав забути, що в ув'язненні в РФ перебувають українські громадяни.

"Я не знімаю цей браслет, і він мені кожен день нагадує, заради чого я маю йти сьогодні до Верховної Ради - для того, щоб такі люди, як Василь Сорока, Олег Сенцов та інші якнайшвидше повернулися додому, живими і неушкодженими", - пояснив Вакарчук.

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