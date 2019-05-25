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Вакарчук назвав головну мету походу до Ради

Субота, 25 травня 2019, 17:09
Вакарчук назвав головну мету походу до Ради

Своїм головним завданням як політика лідер партії "Голос", музикант Святослав Вакарчук вважає звільнення громадян України, які незаконно перебувають в ув'язненні на території РФ.

Про це Вакарчук заявив у коментарі журналістам, пише "Інтерфакс-Україна". 

"Ми зробимо все, щоб якомога швидше і політв'язні, і військовополонені повернулися додому. Я бачу в цьому своє персональне завдання", - заявив музикант.

Він розповів, що кілька тижнів тому на концерті в Одесі батько українського військовополоненого моряка Віктор Сорока одягнув йому на руку браслет, який би не давав забути, що в ув'язненні в РФ перебувають українські громадяни.

"Я не знімаю цей браслет, і він мені кожен день нагадує, заради чого я маю йти сьогодні до Верховної Ради - для того, щоб такі люди, як Василь Сорока, Олег Сенцов та інші якнайшвидше повернулися додому, живими і неушкодженими", - пояснив Вакарчук.

Нагадаємо:

  • 6 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду на виборах.
  • У "Голосі" заявили, що у політсили є 10 вимог до кандидатів у нардепи, за якими буде формуватися виборчий список для участі у парламентських виборах.
  •  21 травня стало відомо, що реєстрація партії Вакарчука у Мін'юсті відбулася шляхом перейменування вже існуючої партії. За даними аналітичної платформи YouControl, це - зареєстрована в лютому 2015 року партія "Платформа ініціатив".
  • Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що його партія не візьме "жодної копійки" від олігархів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Вакарчуквибориполітв'язніРосія
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