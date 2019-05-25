Вакарчук назвал главную цель похода в Раду

Своей главной задачей как политика лидер партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук считает освобождение граждан Украины, незаконно находящихся в заключении на территории РФ.

Об этом Вакарчук заявил в комментарии журналистам, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы сделаем все, чтобы как можно быстрее и политические заключённые, и военнопленные вернулись домой. Я вижу в этом свое персональное задание", - заявил музыкант.

Он рассказал, что несколько недель назад на концерте в Одессе отец украинского военнопленного моряка Виктор Сорока одел ему на руку браслет, который бы не давал забыть, что в заключении в РФ находятся украинские граждане.

"Я не снимаю этот браслет, и он мне каждый день напоминает, ради чего я должен идти сегодня в Верховную Раду - для того, чтобы такие люди, как Василий Сорока, Олег Сенцов и другие как можно быстрее вернулись домой, живыми и невредимыми", - пояснил Вакарчук.

Напомним: