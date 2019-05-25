Росії нагадали, що давно час звільнити моряків і анонсували "гамбурзькі санкції"
Росії "давно час" звільнити українських військовополонених моряків і незаконно захоплені українські кораблі.
Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.
"Росії давно час звільнити українських членів екіпажу і судна, які вона незаконно захопила", - зазначив Волкер у своєму Твіттері, коментуючи рішення Міжнародного Трибуналу ООН у справі військовополонених моряків.
У свою чергу посол України у ФРН Андрій Мельник повідомив, що він закликав Федеральний уряд Німеччини і особисто главу МЗС Гайко Мааса вимагати від Кремля негайного виконання вердикту Міжнародного морського трибуналу.
"Якщо ж Москва вирішить ігнорувати це рішення, то ми будемо просувати ідею запровадження нових - гамбурзьких - санкцій щодо Росії", - заявив Мельник, пише Укрінформ.
Він додав, що рішення Міжнародного трибуналу "є додатковим міжнародним козирем у боротьбі України за звільнення своїх громадян".
"Україна одержала переконливу дипломатичну перемогу та потужний додатковий міжнародно-правовий козир, щоб домогтися якнайшвидшого звільнення наших моряків", - зазначив Мельник.
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Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти
Нагадаємо:
- 25 травня постійно діючий Трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія, зокрема зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків та дозволити їм повернення в Україну.
- Також трибунал погодився із тим, що Україна вичерпала всі можливості домовитися із РФ про звільнення моряків без звернення до суду.
- У МЗС РФ не стали коментувати вимогу Трибуналу відпустити ув’язнених українських моряків, натомість заявивши, що мають намір "в ході подальшого арбітражного розгляду… послідовно відстоювати позицію РФ, в тому числі, відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати дану ситуацію".
- Україна вже формує арбітражний трибунал , який перейде до розгляду справи українських полонених моряків по суті і розглядатиме кожне порушення і дії РФ.
- 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
- "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
- Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.