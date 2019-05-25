Росії нагадали, що давно час звільнити моряків і анонсували "гамбурзькі санкції"

Росії "давно час" звільнити українських військовополонених моряків і незаконно захоплені українські кораблі.

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

"Росії давно час звільнити українських членів екіпажу і судна, які вона незаконно захопила", - зазначив Волкер у своєму Твіттері, коментуючи рішення Міжнародного Трибуналу ООН у справі військовополонених моряків.

У свою чергу посол України у ФРН Андрій Мельник повідомив, що він закликав Федеральний уряд Німеччини і особисто главу МЗС Гайко Мааса вимагати від Кремля негайного виконання вердикту Міжнародного морського трибуналу.

"Якщо ж Москва вирішить ігнорувати це рішення, то ми будемо просувати ідею запровадження нових - гамбурзьких - санкцій щодо Росії", - заявив Мельник, пише Укрінформ.

Він додав, що рішення Міжнародного трибуналу "є додатковим міжнародним козирем у боротьбі України за звільнення своїх громадян".

"Україна одержала переконливу дипломатичну перемогу та потужний додатковий міжнародно-правовий козир, щоб домогтися якнайшвидшого звільнення наших моряків", - зазначив Мельник.

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