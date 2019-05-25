Полонені моряки: Україна формує арбітражний трибунал, розгляне кожне порушення РФ

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Субота, 25 травня 2019, 20:36
фото - Hromadske

Україна формує арбітражний трибунал , який перейде до розгляду справи українських полонених моряків по суті і розглядатиме кожне порушення і дії РФ. 

Про це повідомила директор департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова, пише Hromadske

За словами Золотарьової, у спорі України та Росії щодо агресії РФ у Керченській протоці тепер розглядатимуться дві справи: одна у Москві щодо нібито незаконного перетину кордону українськими військовими, друга — в арбітражному трибуналі щодо порушення РФ імунітету українських кораблів у відкритих водах.

"Тепер ми формуємо арбітражний трибунал відповідно до конвенції ООН з морського права, який складатиметься з 5 арбітрів, формуємо його разом з Російською Федерацією і потім він перейде до розгляду справи по суті, тобто вже буде розглядатися окремо кожне порушення і кожна дія РФ", — повідомила представниця МЗС України. 

Золотарьова додала, що Міжнародний трибунал чітко визначив, що військових дій з боку українців не було, тому юрисдикція трибуналу у великому спорі за цим епізодом є.

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Нагадаємо: 

  • 25 травня постійно діючий Трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія, зокрема зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків та дозволити їм повернення в Україну.

  • Також трибунал погодився із тим, що Україна вичерпала всі можливості домовитися із РФ про звільнення моряків без звернення до суду.

  • У МЗС РФ не стали коментувати вимогу Трибуналу відпустити ув’язнених українських моряків, натомість заявивши, що  мають намір "в ході подальшого арбітражного розгляду… послідовно відстоювати позицію РФ, в тому числі, відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати дану ситуацію".

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.

  • "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".

  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

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Теми: полонені Росія ООН МЗС


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