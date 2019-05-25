Полонені моряки: Україна формує арбітражний трибунал, розгляне кожне порушення РФ

Україна формує арбітражний трибунал , який перейде до розгляду справи українських полонених моряків по суті і розглядатиме кожне порушення і дії РФ.

Про це повідомила директор департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова, пише Hromadske.

За словами Золотарьової, у спорі України та Росії щодо агресії РФ у Керченській протоці тепер розглядатимуться дві справи: одна у Москві щодо нібито незаконного перетину кордону українськими військовими, друга — в арбітражному трибуналі щодо порушення РФ імунітету українських кораблів у відкритих водах.

"Тепер ми формуємо арбітражний трибунал відповідно до конвенції ООН з морського права, який складатиметься з 5 арбітрів, формуємо його разом з Російською Федерацією і потім він перейде до розгляду справи по суті, тобто вже буде розглядатися окремо кожне порушення і кожна дія РФ", — повідомила представниця МЗС України.

Золотарьова додала, що Міжнародний трибунал чітко визначив, що військових дій з боку українців не було, тому юрисдикція трибуналу у великому спорі за цим епізодом є.

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