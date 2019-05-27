Песков заявил, что позиция РФ в отношении украинских моряков не изменилась

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по вопросу возможности освобождения захваченных украинских моряков остается прежней, несмотря на постановление Международного трибунала ООН по морскому праву.

Об этом он заявил в воскресенье газете "Ведомости", сообщает "Интерфакс".

"Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд", - сказал Песков.

Напомним: