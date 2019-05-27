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Песков заявил, что позиция РФ в отношении украинских моряков не изменилась

Понедельник, 27 мая 2019, 10:41
Песков заявил, что позиция РФ в отношении украинских моряков не изменилась

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по вопросу возможности освобождения захваченных украинских моряков остается прежней, несмотря на постановление Международного трибунала ООН по морскому праву.

Об этом он заявил в воскресенье газете "Ведомости", сообщает "Интерфакс".

"Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд", - сказал Песков.

Напомним:

  • 25 мая постоянно действующий Трибунал, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия, в частности обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.
  • Также суд согласился с тем, что Украина исчерпала все возможности договориться с РФ об освобождении моряков без обращения в суд.
  • В МИД  РФ не стали комментировать требование Трибунала отпустить пленных украинских моряков, вместо этого заявив, что намерены "в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства ... последовательно отстаивать позицию РФ, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию".
  • Украина уже формирует арбитражный суд, который перейдет к рассмотрению дела украинских пленных моряков по сути и будет рассматривать каждое нарушение и действие РФ.
  • Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что если Москва решит игнорировать это решение, то украинская сторона будет продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России.
  • Ряд российских чиновников заявили, что решение Международного трибунала по морскому праву с требованием к России освободить украинских моряков не нужно выполнять.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияморякиООН
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