ПереЗЕвантаження. Як Зеленський розпускає Раду

Один день пішов у президента Володимира Зеленського на те, щоб повністю розвалити стару систему влади. Один день.

В понеділок вранці під час інавгурації він зробив те, чого Юлія Тимошенко та інші опозиціонери домагались кілька років – оголосив перевибори парламенту.

Ввечері того ж дня Зеленський добився того, чого з різним азартом добивався Петро Порошенко останні два роки – прем’єр Володимир Гройсман оголосив про відставку.

У вівторок вранці президент зібрав у себе на Банковій керівництво парламенту та лідерів усіх фракцій.

Зеленський вирішив добитися ще більше змін. Новообраний президент хотів не просто переобрати Раду, але створити її за новими правилами – без мажоритарки.

Що говорив Зеленський депутатам, чи готові вони його послухати та як виборчі ініціативи нового президента можуть допомогти реалізувати заповітну мрію усіх його попередників про одноосібну більшість в парламенті, розбиралась "Українська правда".

У вівторок вранці на площі перед Адміністрацією президента було незвично людно. Вперше за кілька років кордони Нацгвардії з Банкової були зняті, а масивні ворота, які закривали вулицю для проходу – широко відкриті.

Тож серед звичної для Банкової тусовки політиків і журналістів траплялись якісь випадкові обивателі, бабуся з пакетом АТБ, молода пара, тато з маленькою дочкою.

Але не вони були головними дійовими персонажами.

На 10 ранку президент Зеленський скликав до себе усіх ключових гравців парламенту. Це була його перша зустріч у такому форматі й, судячи з теми розмови, вона ж мала стати останньою.

Новообраний президент уже на другий день своєї каденції зібрав представників парламенту, виключно щоб попрощатися з нинішнім складом Ради.

"Указ про розпуск уже готовий. Його видадуть уже зараз. А Рада проголосує за зміни, які запропонував Зеленський. Або не проголосує", – розповідає в розмові з УП радник новообраного президента Андрій Богдан. Йому, єдиному із членів Зе!команди, знайшлось місце поруч із президентом за столом переговорів.

Якщо Зеленському вдасться протиснути через Раду закриту пропорційку, то це може стати поворотною точкою в історії країни фото: ПРЕС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА

Загалом, як розповіли УП учасники зустрічі, розмова відбулась досить стримана і конструктивна.

Єдиним "дестабілізуючим чинником" перед початком розмови був Олег Ляшко, який спочатку потролив "Слугу народу", приїхавши до АП на велосипеді, а потім пішов на закриту зустріч з телефоном в руках, ведучи пряму трансляцію у Facebook.

Вперше за кілька років кордони Нацгвардії з Банкової були зняті, а масивні ворота, які закривали вулицю для проходу – широко відкриті фото: українська правда

Зрозуміло, що його змусили забути на якийсь час про стрімерський талант і повернутись до ролі лідера парламентської фракції за столом переговорів.

А там розмова йшла виважена зовні, але дуже гаряча у суті. Зеленський не запитував у депутатів, чи розпускати стару Раду. Він зібрав усіх, щоб домовитись, за якими правилами обрати нову.

"Він поводився досить коректно. Було видно, що у нього уже все заготовано було. Зеленський дав спершу слово спікеру, потім віце-спікерам, далі главам фракцій від найбільшої до найменшої. Всі сказали свою позицію, але останнє слово було у Зе", – розповідає УП один із учасників зустрічі.

"Зеленський намагався поводитись як президент, тримати удар. Все сам говорив. Богдан майже нічого не казав, а коли починав, то його Ляшко постійно зацитькував. Але видно було, що дехто із учасників зустрічі, як Тимошенко, добре знали, про що говоритиме Зе, і були готові. Може, у них були якісь попередні домовленості, не знаю", – додає глава іншої фракції.

Юлія Тимошенко і справді після зустрічі була чи не головним адвокатом Зеленського. Її спіч в підтримку ініціатив президента був разів у чотири довший ніж виступ Богдана.

"Юля була найбільш конструктивною на зустрічі. Вона навіть Ляшка заспокоювала, коли він розходився. Так раз його ліктем під столом, типу, тихо Олег, не починай. Вони, правда, з Ляшком хотіли всучити всім, щоб в закон прописали жорсткий імперативний мандат, але більшість була проти. Та і нам це не треба", – зізнається УП один із членів команди Зеленського, який був присутній на переговорах.

У підсумку всі зійшлися на кількох пунктах.

По-перше, Зеленський ініціює позачергове засідання Ради, на якому запропонує змінити виборче законодавство.

По-друге, зміни виборчого закону складатимуться з двох простих пунктів – скасування мажоритарки і зниження прохідного бар’єру для партій до 3%. Фактично, країні пропонують повернутись у 2006 рік, коли вибори проходили саме за такою системою.

Чи врятує це від політичною корупції? Однозначно ні. Таке рішення просто спрямує фінансові потоки нинішніх мажоритарників у партійні кишені.

Оскільки запровадження відкритих списків не передбачається, то люди, які зараз купують собі округи, будуть так само купувати місця у партійних списках. Як це було і на виборах 2006-го, і на позачергових виборах 2007-го.

Але більшість партійних лідерів зараз радо підтримає таке рішення, адже в зв’язці із зниженням прохідного бар’єру воно дає шанс на продовження політичного життя дуже багатьом силам, котрі ризикували у наступному парламенті не з’явитись. Йдеться і про Радикальну партію, і про "Самопоміч", і про партії тих же Анатолія Гриценка чи Ігоря Смешка.

Не варто забувати і про "Народний фронт" з його 1% підтримки, і про потенційну партію Володимира Гройсмана, і про вже заявлену політсилу Святослава Вакарчука.

Як би там не було, але подолати 3-відсотковий бар’єр набагато легше, ніж 5-відсотковий. Особливо в умовах урізаної до 60 днів кампанії на дострокових виборах.

Зрозуміло, що противників таких змін теж вдосталь.

В першу чергу – це сотні депутатів-мажоритарників, які "прикормлювали" свої округи останні 5 років, і для яких навряд чи знайдеться стільки місць у списках. По-друге, проти скасування мажоритарки буде партія уже колишнього президента Петра Порошенка.

БПП робив ставку на оновлення списку і висування скандальних персонажів типу Ігоря Кононенка на округах. Тепер же доведеться або відмовити їм у політичному майбутньому, або знову брати у список. І перший, і другий варіант доволі неприємні.

Але головним підсумком зміни виборчого закону стане не майбутнє старих політиків. Якщо Зеленському вдасться протиснути через Раду закриту пропорційку, то це може стати поворотною точкою в історії країни.

Згідно з останніми опитуваннями, за партію Зеленського "Слуга народу" були готові проголосувати майже 40% виборців. Не важливо, що у партії крім назви і глави немає нічого, її по суті і не існує насправді.

Важливо те, що за змішаної системи Зе мав 40% від 225 депутатів, які обирались за списком. Якщо виборчу систему змінять, то він може отримати реальних 40% всього парламенту! Мінімум 40%.

Якщо за два дні президентства він і справді реалізує усе, що оголосив, то не виключено, що рейтинг партії Зеленського теж наблизиться якщо не до 73%, то принаймні до позначки у 50%. Раптом це станеться, то новообраний президент отримає фактично одноосібну більшість в Раді, власний уряд і фактично тотальну владу.

І зроблено це буде не через переворот чи Майдан, а руками старих політичних еліт. Адже саме вони в погоні за збереженням політичного майбутнього своїх дискредитованих і немічних проектиків, віддають усю владу в руки усміхненого преЗЕдента.

Роман Романюк, УП