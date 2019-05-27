Вакарчук представил новых членов его партии
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук представил еще двух членов его команды - Павла Кухту и Ярослава Железняка.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
"Павел Кухта, который последние три года был двигателем многих реформаторских инициатив правительства, стал программным директором партии "Голос". Ярослав Железняк, один из лучших профессионалов по связям с Верховной Радой, занял должность заместителя руководителя избирательной кампании партии "Голос", - говорится в сообщении.
"Павел и Ярослав - это профессионалы, которые максимально приложились к тому, чтобы состоялось большинство положительных реформ. Я очень рад, что они сегодня присоединились к нашей команде", - отметил Вакарчук.
Павел Кухта - экс-заместитель председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) при Кабмине. Отмечается, что он - специалист в области фискальной политики, бюджетного процесса и пенсионной реформы. Работал в стратегической группе советников по поддержке реформ.
Ярослав Железняк - также член SAGSUR, советник по связям с органами государственной власти. В 2015 - 2018 годах - был советником министра экономического развития и торговли Украины, а в июле 2017 года - назначен советником премьер-министра по связям с парламентом.
"Старые политики так и не ввели открытые списки. Нас это не останавливает. Мы начинаем работать для того, чтобы завести в парламент людей нового поколения, и вместе кардинально изменить работу Верховной Рады", - заявил Железняк.
Напомним:
- 6 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду на выборах.
- 21 мая стало известно, что регистрация партии Вакарчука в Минюсте состоялась путем переименования уже существующей партии. По данным аналитической платформы YouControl, это - зарегистрированная в феврале 2015 партия "Платформа инициатив".
- Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что его партия не возьмет "ни копейки" от олигархов.
- В партии Вакарчука заявили, что у политсилы есть 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах.
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