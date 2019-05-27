Вакарчук представил новых членов его партии

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук представил еще двух членов его команды - Павла Кухту и Ярослава Железняка.

Об этом сообщает пресс-служба партии.



"Павел Кухта, который последние три года был двигателем многих реформаторских инициатив правительства, стал программным директором партии "Голос". Ярослав Железняк, один из лучших профессионалов по связям с Верховной Радой, занял должность заместителя руководителя избирательной кампании партии "Голос", - говорится в сообщении.



"Павел и Ярослав - это профессионалы, которые максимально приложились к тому, чтобы состоялось большинство положительных реформ. Я очень рад, что они сегодня присоединились к нашей команде", - отметил Вакарчук.



Павел Кухта - экс-заместитель председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) при Кабмине. Отмечается, что он - специалист в области фискальной политики, бюджетного процесса и пенсионной реформы. Работал в стратегической группе советников по поддержке реформ.



Ярослав Железняк - также член SAGSUR, советник по связям с органами государственной власти. В 2015 - 2018 годах - был советником министра экономического развития и торговли Украины, а в июле 2017 года - назначен советником премьер-министра по связям с парламентом.



"Старые политики так и не ввели открытые списки. Нас это не останавливает. Мы начинаем работать для того, чтобы завести в парламент людей нового поколения, и вместе кардинально изменить работу Верховной Рады", - заявил Железняк.

Напомним: