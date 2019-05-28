У брата Найєма знову викрадали мотоцикл

Невідомі вночі викрали мотоцикл брата народного депутата Мустафи Найєма адвоката Масі Найєма, а вранці транспортний засіб знайшли.

Про це 28 травня повідомив сам адвокат у Facebook.

"Мотоцикл знайшли. Недалеко від місця викрадення. Вирізані дроти. Висвердлили замок запалювання", - повідомив він.

Адвокат також опублікував відео з камер спостереження. На відео видно, як о 4 ранку троє невідомих крадуть мотоцикл.

"Він стояв на парковці офісу на вулиці Введенська 4. Хлопці підійшли до трьох ночі, подивилися. Потім відійшли і прийшли до 3:50 і відкотили його", - написав Найєм.

Адвокат повідомив, що забув по приїзду заблокувати кермо.

За його словами, лімітований Suzuki GSX-R має особливий номер.

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