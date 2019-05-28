У брата Найєма знову викрадали мотоцикл
Невідомі вночі викрали мотоцикл брата народного депутата Мустафи Найєма адвоката Масі Найєма, а вранці транспортний засіб знайшли.
Про це 28 травня повідомив сам адвокат у Facebook.
"Мотоцикл знайшли. Недалеко від місця викрадення. Вирізані дроти. Висвердлили замок запалювання", - повідомив він.
Адвокат також опублікував відео з камер спостереження. На відео видно, як о 4 ранку троє невідомих крадуть мотоцикл.
"Він стояв на парковці офісу на вулиці Введенська 4. Хлопці підійшли до трьох ночі, подивилися. Потім відійшли і прийшли до 3:50 і відкотили його", - написав Найєм.
Адвокат повідомив, що забув по приїзду заблокувати кермо.
За його словами, лімітований Suzuki GSX-R має особливий номер.
Нагадаємо:
- 11 травня 2018 року мотоцикл Найєма був викрадений з-під будівлі Апеляційного суду Києва.
- 13 травня викрадача знайшли, він заявив, що транспортний засіб біля суду помітив випадково і "скористався можливістю", оскільки водій залишив у ньому ключі.
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