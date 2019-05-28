У брата Найема снова угоняли мотоцикл

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Вторник, 28 мая 2019, 10:58

Неизвестные ночью похитили мотоцикл брата народного депутата Мустафы Найема адвоката Маси Найема, а утром транспортное средство нашли.

Об этом 28 мая сообщил сам адвокат в Facebook.

"Мотоцикл нашли. Недалеко от места угона. Вырезаны провода. Высверлен замок зажигания", - сообщил он.

Адвокат также опубликовал видео с камер наблюдения. На видео видно, как в 4 утра трое неизвестных крадут мотоцикл.

"Он стоял на парковке офиса на улице Введенська 4. Ребята подошли к трем ночи, посмотрели. Потом отошли и пришли к 03:50 и откатили его", - написал Найем.

Адвокат сообщил, что забыл по приезду заблокировать руль.

По его словам, у лимитированного Suzuki GSX-R есть особенный номер.

Напомним: 

  • 11 мая 2018 года мотоцикл Найема был похищен из-под здания Апелляционного суда Киева.
  • 13 мая угонщика нашли, он заявил, что транспортное средство возле суда заметил случайно и "воспользовался возможностью", поскольку водитель оставил в нем ключи.

Украинская правда

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Темы: Найем полиция Киев


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