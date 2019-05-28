У брата Найема снова угоняли мотоцикл
Вторник, 28 мая 2019, 10:58
Неизвестные ночью похитили мотоцикл брата народного депутата Мустафы Найема адвоката Маси Найема, а утром транспортное средство нашли.
Об этом 28 мая сообщил сам адвокат в Facebook.
"Мотоцикл нашли. Недалеко от места угона. Вырезаны провода. Высверлен замок зажигания", - сообщил он.
Адвокат также опубликовал видео с камер наблюдения. На видео видно, как в 4 утра трое неизвестных крадут мотоцикл.
"Он стоял на парковке офиса на улице Введенська 4. Ребята подошли к трем ночи, посмотрели. Потом отошли и пришли к 03:50 и откатили его", - написал Найем.
Адвокат сообщил, что забыл по приезду заблокировать руль.
По его словам, у лимитированного Suzuki GSX-R есть особенный номер.
Напомним:
Украинская правда