Викрадач: "спокусився" на мотоцикл Найєма, бо водій залишив у ньому ключі

Викрадач мотоцикла юриста Масі Найєма заявив, що транспортний засіб біля суду помітив випадково і "скористався можливістю", оскільки водій залишив у ньому ключі.

За даними відділу комунікації поліції Києва, про це затриманий - киянин 1986 р.н. - повідомив правоохоронцям.

"Встановлено, що того дня зловмисник випадково помітив біля судової установи мотоцикл, в якому водій залишив ключі. Скориставшись можливістю, чоловік незаконно заволодів даним транспортним засобом", - повідомили у поліції.

"Оперативники вивчили відео з камер спостереження, які встановлені у Києві в рамках програми "Безпечна столиця", це дало змогу відстежити маршрут, за яким рухався правопорушник. 13 травня його затримали на проспекті Перемоги, наразі він надає пояснення слідчим Солом’янського району Києва", - йдеться у повідомленні ГУ НП у Києві.

У поліції зазначили, що до цього випадку чоловік у поле зору правоохоронців не потрапляв.

Мотоцикл наразі вилучено.

Вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу, слідство триває.

За фактом викрадення транспортного засобу розслідується кримінальне провадження, яке відкрито 11 травня за ч.1 ст. 289 КК "Незаконне заволодіння транспортним засобом".

Санкція статті передбачає штраф від 1000 до 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на cтрок від 3 до 5 років.

Нагадаємо, про затримання чоловіка, який викрав мотоцикл Масі Найєма - юриста, брата нардепа Мустафи Найєма - стало відомо ввечері 13 травня.

Крадіжку Масі Найєм не пов’язував з будь-якими людьми чи подіями, про інцидент подав заяву до поліції.

Згодом у мережі з'явилися фото ймовірного викрадача мотоцикла Найєма.