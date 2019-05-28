У партії Яценюка – "війна", а Гройсман готує першу п’ятірку своєї

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман цього тижня презентує свою партію "Українська стратегія", провівши її з'їзд.

Про такі плани йдеться у статті "Української правди" з посиланням на одного з керівників виборчого штабу партії Гройсмана.

"Десь за кілька днів ми проведемо з'їзд, і буде презентація партії. Виборча кампанія стартувала, тож немає куди тягнути. Там буде представлено і головні пункти програми, і меседжі, і першу п'ятірку-десятку", – розповів співрозмовник у штабі Гройсмана.

За його словами, на перших місцях списку партії буде сам Гройсман і чинний міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

"Можливо, у п'ятірці буде Оксана Маркарова. Вона дуже достойна людина, і ми їй будемо раді. Але побачите на з'їзді", – сказав соратник Гройсмана.

Вестимуть кампанію прем'єра українські технологи, пропозиції американських спеціалістів Гройсмана не влаштували.

Гаслом кампанії має стати фраза "Україна – це не просто місце на карті…" з варіаціями продовження.

Рішення йти на парламентські вибори самостійно, відмежувавшись від команди екс-президента Петра Порошенка, Володимир Гройсман прийняв після кількох місяців переговорів із "Народним фронтом" Арсенія Яценюка.

Гройсман і Яценюк могли створити партію двох прем'єрів, яка б складалася навпіл із соратників одного й іншого, але на заваді цьому стали прогнози щодо реального проходження представників нової партії в Раду.

"У самого "Народного фронту" всередині ціла війна. Будемо чесними, наш похід на вибори – це, по-хорошому, взяти 5% і провести 20 людей в Раду. "Фронту" з них дісталося б 10. А у них зараз 80! Що робити усім решті? Тому там всередині НФ такі настрої, що краще потонути усім, але разом і з музикою", – сказав один із соратників Гройсмана.

"Крім того, у НФ рейтинг мінусовий. Вони пробували щось ребрендити, але воно не летить" – додав він.

"У нас зараз є 20% людей, які позитивно оцінюють роботу Гройсмана. Це не 20% партійного рейтингу, але з цим можна працювати. Тобто різниця між нами і "Фронтом" у тому, що вони уже спробували і точно не злітають. А ми ще не спробували", – пояснив соратник Гройсмана.

У тіні Порошенка Гройсман теж бути не хоче: "Якщо ми зараз не підемо самі, то назавжди залишимось його командою. Це наш останній шанс стати самостійним суб'єктом", – вважає близький соратник прем’єра.

"Якщо хтось хоче об'єднуватись, то хай приєднується до нас. Ми ні до кого приєднуватись не будемо", – заявив інший член команди Гройсмана Вадим Денисенко.