Гройсман розповів про партію, з якою піде на вибори

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П'ятниця, 24 травня 2019, 20:49
Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розповів деталі про партію, з якою він збирається брати участь у позачергових парламентських виборах.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна".

"Я прийняв рішення про те, що я буду йти до українського парламенту. Я хочу створити політичну силу без об’єднань. Я її очолю і хочу сформувати команду таких людей, які мають молодість, вже досвід і чітко розуміють, що потрібно державі. Ця політсила буде мати назву "Українська стратегія" і наша стратегія – це сильна Україна і заможні громадяни", - зазначив прем’єр.

Нагадаємо:

  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".
  • Пізніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що прийняв для себе рішення подати у відставку.
  • Згідно із законом про Кабінет міністрів, прем’єр-міністр має право заявити Верховній Раді про свою відставку.
  • Верховна Рада розглядає питання про відставку прем’єр-міністра не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період.
  • Прийняття Верховною Радою рішення про відставку прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабміну.
  • Раніше Гройсман заявив, що братиме участь у парламентських виборах, що відбудуться восени 2019 року.

Марія Думанська, УП

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Теми: Гройсман вибори Верховна Рада


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