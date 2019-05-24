Гройсман розповів про партію, з якою піде на вибори

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розповів деталі про партію, з якою він збирається брати участь у позачергових парламентських виборах.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна".

"Я прийняв рішення про те, що я буду йти до українського парламенту. Я хочу створити політичну силу без об’єднань. Я її очолю і хочу сформувати команду таких людей, які мають молодість, вже досвід і чітко розуміють, що потрібно державі. Ця політсила буде мати назву "Українська стратегія" і наша стратегія – це сильна Україна і заможні громадяни", - зазначив прем’єр.

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