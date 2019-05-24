Гройсман розповів про партію, з якою піде на вибори
П'ятниця, 24 травня 2019, 20:49
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розповів деталі про партію, з якою він збирається брати участь у позачергових парламентських виборах.
Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна".
"Я прийняв рішення про те, що я буду йти до українського парламенту. Я хочу створити політичну силу без об’єднань. Я її очолю і хочу сформувати команду таких людей, які мають молодість, вже досвід і чітко розуміють, що потрібно державі. Ця політсила буде мати назву "Українська стратегія" і наша стратегія – це сильна Україна і заможні громадяни", - зазначив прем’єр.
Нагадаємо:
- 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
- Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".
- Пізніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що прийняв для себе рішення подати у відставку.
- Згідно із законом про Кабінет міністрів, прем’єр-міністр має право заявити Верховній Раді про свою відставку.
- Верховна Рада розглядає питання про відставку прем’єр-міністра не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період.
- Прийняття Верховною Радою рішення про відставку прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабміну.
- Раніше Гройсман заявив, що братиме участь у парламентських виборах, що відбудуться восени 2019 року.
Марія Думанська, УП