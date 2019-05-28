Зміна місця голосування перед виборами в Раду має особливості
У громадській мережі ОПОРА повідомили, що українці, які змінять місце голосування перед виборами до Верховної Ради, отримають лише один бюлетень на виборчий дільниці.
Про це йдеться у заяві організації.
Зазначається, що перед парламентськими виборами місце голосування можна змінити, як і перед президентськими. Процедуру можна пройти до 15 липня включно.
"Однак особливість парламентських виборів у тому, що у разі зміни місця голосування виборцю дадуть лише один бюлетень – за партійними списками", - йдеться у повідомленні.
"Обидва бюлетені – і за мажоритарного кандидата, і за партію – отримають тільки ті виборці, які змінять місце голосування в межах "рідного" округу. Ще один варіант – просто поїхати голосувати за місцем реєстрації", - додали у громадській мережі.
Повідомляється, що для зміни місця голосування необхідно лише 5 кроків: до 15 липня прийти до відділу ведення державного реєстру виборців, мати з собою паспорт та документи, написати заяву, де вказати бажану дільницю для голосування і причину зміни місця голосування, отримати відповідне посвідчення і 21 липня прийти на нову дільницю і проголосувати.
Нагадаємо:
- Перед другим туром президентських виборів багато людей, які хотіли змінити місце голосування, у Києві зіткнулися з проблемою довжелезних черг у відділах ведення держреєстру виборців.
- 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, позачергові вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
- 24 травня в Україні стартував процес тимчасової зміни місця голосування на позачергових виборах Верховної Ради.
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