Зміна місця голосування перед виборами в Раду має особливості

У громадській мережі ОПОРА повідомили, що українці, які змінять місце голосування перед виборами до Верховної Ради, отримають лише один бюлетень на виборчий дільниці.

Про це йдеться у заяві організації.

Зазначається, що перед парламентськими виборами місце голосування можна змінити, як і перед президентськими. Процедуру можна пройти до 15 липня включно.

"Однак особливість парламентських виборів у тому, що у разі зміни місця голосування виборцю дадуть лише один бюлетень – за партійними списками", - йдеться у повідомленні.

"Обидва бюлетені – і за мажоритарного кандидата, і за партію – отримають тільки ті виборці, які змінять місце голосування в межах "рідного" округу. Ще один варіант – просто поїхати голосувати за місцем реєстрації", - додали у громадській мережі.

Повідомляється, що для зміни місця голосування необхідно лише 5 кроків: до 15 липня прийти до відділу ведення державного реєстру виборців, мати з собою паспорт та документи, написати заяву, де вказати бажану дільницю для голосування і причину зміни місця голосування, отримати відповідне посвідчення і 21 липня прийти на нову дільницю і проголосувати.

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