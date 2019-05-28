Изменение места голосования перед выборами в Раду имеет особенности

В общественной сети ОПОРА сообщили, что украинцы, которые изменят место голосования перед выборами в Верховную Раду, получат только один бюллетень на избирательном участке.

Об этом говорится в заявлении организации.

Отмечается, что перед парламентскими выборами место голосования можно изменить, как и перед президентскими. Процедуру можно пройти до 15 июля включительно.

"Однако особенность парламентских выборов в том, что в случае изменения места голосования избирателю дадут только один бюллетень - по партийным спискам", - говорится в сообщении.

"Оба бюллетеня - и по мажоритарному кандидату, и за партию - получат только те избиратели, которые изменят место голосования в пределах "родного" округа. Еще один вариант - просто поехать голосовать по месту регистрации", - добавили в общественной сети.

Сообщается, что для изменения места голосования необходимо всего 5 шагов: до 15 июля прийти в отдел ведения государственного реестра избирателей, иметь с собой паспорт и документы, написать заявление, где указать желаемый участок для голосования и причину изменения места голосования, получить соответствующее удостоверение и 21 июля прийти на новый участок и проголосовать.

Напомним: