Изменение места голосования перед выборами в Раду имеет особенности

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Вторник, 28 мая 2019, 12:16

В общественной сети ОПОРА сообщили, что украинцы, которые изменят место голосования перед выборами в Верховную Раду, получат только один бюллетень на избирательном участке.

Об этом говорится в заявлении организации.

Отмечается, что перед парламентскими выборами место голосования можно изменить, как и перед президентскими. Процедуру можно пройти до 15 июля включительно.

"Однако особенность парламентских выборов в том, что в случае изменения места голосования избирателю дадут только один бюллетень - по партийным спискам", - говорится в сообщении.

"Оба бюллетеня - и по мажоритарному кандидату, и за партию - получат только те избиратели, которые изменят место голосования в пределах "родного" округа. Еще один вариант - просто поехать голосовать по месту регистрации", - добавили в общественной сети.

Сообщается, что для изменения места голосования необходимо всего 5 шагов: до 15 июля прийти в отдел ведения государственного реестра избирателей, иметь с собой паспорт и документы, написать заявление, где указать желаемый участок для голосования и причину изменения места голосования, получить соответствующее удостоверение и 21 июля прийти на новый участок и проголосовать.

Напомним:

  • Перед вторым туром президентских выборов 2019 года много людей, которые хотели изменить место голосования, в Киеве столкнулись с проблемой длинных очередей в отделах ведения госреестра избирателей.
  • 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва . Согласно указу, внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
  • 24 мая в Украине стартовал процесс временного изменения места голосования на внеочередных выборах Верховной Рады.

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада виборы


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