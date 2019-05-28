Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Изменение места голосования перед выборами в Раду имеет особенности

Вторник, 28 мая 2019, 12:16

В общественной сети ОПОРА сообщили, что украинцы, которые изменят место голосования перед выборами в Верховную Раду, получат только один бюллетень на избирательном участке.

Об этом говорится в заявлении организации.

Отмечается, что перед парламентскими выборами место голосования можно изменить, как и перед президентскими. Процедуру можно пройти до 15 июля включительно.

"Однако особенность парламентских выборов в том, что в случае изменения места голосования избирателю дадут только один бюллетень - по партийным спискам", - говорится в сообщении.

"Оба бюллетеня - и по мажоритарному кандидату, и за партию - получат только те избиратели, которые изменят место голосования в пределах "родного" округа. Еще один вариант - просто поехать голосовать по месту регистрации", - добавили в общественной сети.

Сообщается, что для изменения места голосования необходимо всего 5 шагов: до 15 июля прийти в отдел ведения государственного реестра избирателей, иметь с собой паспорт и документы, написать заявление, где указать желаемый участок для голосования и причину изменения места голосования, получить соответствующее удостоверение и 21 июля прийти на новый участок и проголосовать.

Напомним:

  • Перед вторым туром президентских выборов 2019 года много людей, которые хотели изменить место голосования, в Киеве столкнулись с проблемой длинных очередей в отделах ведения госреестра избирателей.
  • 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва . Согласно указу, внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
  • 24 мая в Украине стартовал процесс временного изменения места голосования на внеочередных выборах Верховной Рады.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Радавиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: