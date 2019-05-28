Изменение места голосования перед выборами в Раду имеет особенности
В общественной сети ОПОРА сообщили, что украинцы, которые изменят место голосования перед выборами в Верховную Раду, получат только один бюллетень на избирательном участке.
Об этом говорится в заявлении организации.
Отмечается, что перед парламентскими выборами место голосования можно изменить, как и перед президентскими. Процедуру можно пройти до 15 июля включительно.
"Однако особенность парламентских выборов в том, что в случае изменения места голосования избирателю дадут только один бюллетень - по партийным спискам", - говорится в сообщении.
"Оба бюллетеня - и по мажоритарному кандидату, и за партию - получат только те избиратели, которые изменят место голосования в пределах "родного" округа. Еще один вариант - просто поехать голосовать по месту регистрации", - добавили в общественной сети.
Сообщается, что для изменения места голосования необходимо всего 5 шагов: до 15 июля прийти в отдел ведения государственного реестра избирателей, иметь с собой паспорт и документы, написать заявление, где указать желаемый участок для голосования и причину изменения места голосования, получить соответствующее удостоверение и 21 июля прийти на новый участок и проголосовать.
Напомним:
- Перед вторым туром президентских выборов 2019 года много людей, которые хотели изменить место голосования, в Киеве столкнулись с проблемой длинных очередей в отделах ведения госреестра избирателей.
- 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва . Согласно указу, внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
- 24 мая в Украине стартовал процесс временного изменения места голосования на внеочередных выборах Верховной Рады.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua