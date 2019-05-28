Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Брат звільненого голови КС почав незаконне будівництво у Пущі-Водиці

Вівторок, 28 травня 2019, 12:42

На території комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами почалося незаконне будівництво, яке веде брат звільненого голови Конституційного суду Станіслава Шевчука Рулав Одд.

Про це йдеться в сюжеті програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Як нагадали журналісти, комплекс відпочинку "Пуща-Водиця" – державна власність, яку можна тільки орендувати. Але частина тих, хто вже вселився сюди, намагаються закріпитися навічно – для цього починають розбудовувати свої держдачі, а потім незаконно їх приватизовувати.

У березні 2019 року за парканом державної "Пущі-Водиці" журналісти-розслідувачі помітили нове будівництво - за півтора місяці у будиночку вже утеплювали стіни. Офіційна орендаторка будинку, на території якого розгорнулось будівництво - Катерина Одд, дружина брата звільненого голови КС Станіслава Шевчука Рулава Одда.

 
 

Відомо також, що цю дачу з травня 2014-го по грудень 2018-го за документами винаймав сам Станіслав Шевчук для родини брата.

"Попри те, що для будь-якого нового будівництва на території ДУСівської "Пущі-Водиці" потрібні дозволи і документи – їх немає. Принаймні, так говорять у Департаменті з архітектурно-будівельного контролю Києва і Департаменті з економіки та інвестицій КМДА", - йдеться в матеріалі.

 

У самій "Пущі-Водиці" заявили, що теж жодних дозволів не давали і, більше того, стверджували, що будівництво будь-яких об’єктів нерухомості на їхній території зараз не проводиться.

Автори програми взяли коментар з цього приводу в експерта з будівництва Георгія Могильного. За його словами, якщо б родина брата побудувала тут будинок, в подальшому його можна приватизувати і привласнити шматок землі під ним.

Редакція Bihus.Info передала відео та копії відповідей від профільних Департаментів КМДА адміністрації "Пущі-Водиці" та Державному управлінню справами. Після чого керівництво комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" повідомило, що таки виявило "самочинно збудоване нерухоме майно" і надіслало орендарям будинку вимогу знести його.

Читайте інтерв’ю Станіслава Шевчука про його звільнення і тих, хто міг бути цьому зацікавлений.

Нагадаємо:

  • 14 травня судді Конституційного суду проголосували за звільнення Станіслава Шевчука з посади судді.
  • Приводом стало рішення комісії з етики про нібито дисциплінарні порушення в діях Шевчука.
  • Фірма Одда фігурує у провадженні про розкрадання коштів.
  • Також він міг стати причиною звільнення Шевчука.

Теми: судбудівництвоКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
суд
Суд скасував рішення про відсторонення з посади президента Павелка – УАФ
Експертиза встановила, що суддя Тандир був п’яний, коли збив нацгвардійця – ДБР
Справа аеропорту "Бориспіль". Чим небезпечний судовий плагіат Вищого антикорупційного суду
Останні новини
12:19
Уряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
Усі новини...
Реклама: