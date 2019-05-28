Брат звільненого голови КС почав незаконне будівництво у Пущі-Водиці

На території комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами почалося незаконне будівництво, яке веде брат звільненого голови Конституційного суду Станіслава Шевчука Рулав Одд.

Про це йдеться в сюжеті програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Як нагадали журналісти, комплекс відпочинку "Пуща-Водиця" – державна власність, яку можна тільки орендувати. Але частина тих, хто вже вселився сюди, намагаються закріпитися навічно – для цього починають розбудовувати свої держдачі, а потім незаконно їх приватизовувати.

У березні 2019 року за парканом державної "Пущі-Водиці" журналісти-розслідувачі помітили нове будівництво - за півтора місяці у будиночку вже утеплювали стіни. Офіційна орендаторка будинку, на території якого розгорнулось будівництво - Катерина Одд, дружина брата звільненого голови КС Станіслава Шевчука Рулава Одда.

Відомо також, що цю дачу з травня 2014-го по грудень 2018-го за документами винаймав сам Станіслав Шевчук для родини брата.

"Попри те, що для будь-якого нового будівництва на території ДУСівської "Пущі-Водиці" потрібні дозволи і документи – їх немає. Принаймні, так говорять у Департаменті з архітектурно-будівельного контролю Києва і Департаменті з економіки та інвестицій КМДА", - йдеться в матеріалі.

У самій "Пущі-Водиці" заявили, що теж жодних дозволів не давали і, більше того, стверджували, що будівництво будь-яких об’єктів нерухомості на їхній території зараз не проводиться.

Автори програми взяли коментар з цього приводу в експерта з будівництва Георгія Могильного. За його словами, якщо б родина брата побудувала тут будинок, в подальшому його можна приватизувати і привласнити шматок землі під ним.

Редакція Bihus.Info передала відео та копії відповідей від профільних Департаментів КМДА адміністрації "Пущі-Водиці" та Державному управлінню справами. Після чого керівництво комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" повідомило, що таки виявило "самочинно збудоване нерухоме майно" і надіслало орендарям будинку вимогу знести його.

Читайте інтерв’ю Станіслава Шевчука про його звільнення і тих, хто міг бути цьому зацікавлений.

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