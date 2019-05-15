У КС назвали причини звільнення Шевчука
Конституційний суд назвав чотири епізоди порушень екс-голови КСУ Станіслава Шевчука, якого 14 травня звільнили з посади.
Про це повідомили джерела в Конституційному суді України, пише DT.UA.
Відзначається, що суддю звільнили на підставі ст. 21 закону "Про Конституційний Суд України" та § 13 регламенту Конституційного суду України.
Зокрема, у липні 2018 року Шевчук видав низку розпоряджень про запровадження посад позаштатних радників глави КСУ на громадських засадах та призначення на них конкретних осіб, що, за висновками комісії, "призвело до незаконного створення паралельної організаційної системи забезпечення діяльності голови КСУ".
Повідомляється, що радники мали доступ до документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, а на їх діяльність витрачались кошти із кошторису КС.
Другий епізод стосувався інтерв'ю Шевчука інтернет-виданню "Страна.ua" від 25 березня 2019 року, де Шевчук заявив, що керівник КС приймає присягу новообраного президента в разі відсутності обставин, що перешкоджають цьому.
"Ця заява судді Шевчука не має конституційно-правових підстав, не відповідає статусу судді і голови Конституційного суду і за своїм змістом та спрямованістю є політичною", - вважають у комісії.
Також у червні 2018 року Шевчук проігнорував право суддів КСУ на опублікування окремої думки стосовно акта суду та сприяв позачерговій його публікації до закінчення відповідного терміну.
Повідомляється, що він особисто звернувся листом до головного редактора газети "Голос України" щодо опублікування висновку Конституційного суду раніше передбаченого терміну, внаслідок чого судді не змогли скористатись правом на опублікування у офіційному друкованому виданні окремої думки будь-якого судді КСУ разом з актом суду.
Четвертий епізод стосується зловживання Шевчуком службовим становищем.
Суддя нібито впродовж тривалого часу блокував розгляд в КСУ подання депутатів щодо визнання неконституційним звернення ВР до РНБО про введення санкцій стосовно телеканалів NewsOne і "112 Україна".
Водночас у коментарі УП Шевчук заявив, що ця інформація неправдива.
"Це брехня. Лише одного разу зателефонував з Мадриду з проханням до колег перенести розгляд ухвали. Бо 5 колег були у закордонному відрядженні, це наша звичайна практика. У той день ще 2 справи перенесли з цих мотивів".
У висновку комісії йдеться про те, що "допущені Шевчуком порушення вказують на вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе та систематичне нехтування своїх обов'язків, що є несумісним зі статусом судді Конституційного Суду України".
Пізніше суд на власному сайті оприлюднив висновок комісії. У документі йдеться про ті самі 4 пункти.
Нагадаємо:
- 14 травня судді Конституційного суду проголосували за звільненняСтаніслава Шевчука з посади судді.
- Перед цим судді висловили недовіру Шевчуку, намагаючись змусити його самостійно піти з посади.
- Замість Шевчука суд очолила Наталія Шаптала, яку у 2014 році Верховна Рада пропонувала звільнити через порушення під час президентства Януковича.
- Сам Шевчук назвав своє звільнення "злочином" і обіцяв звернутись до правоохоронців.
- У березні 2019 року троє суддів Конституційного суду України – Микола Мельник, Сергій Сас та Ігор Сліденко – звернулися до своїх колег iз листом, в якому виступили за відставку очільника КСУ Станіслава Шевчука.
- Сам Шевчук назвав "нормальним робочим процесом" листи суддів КС із критикою на його адресу.
- Після перемоги на виборах президента Володимира Зеленського з'явилися чутки про можливий зрив його інавгурації через дострокове звільнення Станіслава Шевчука з посади голови КСУ.
- Але 24 квітня судді Конституційного суду України запевнили, що з боку КСУ не буде жодних перешкод інавгурації, мовляв, приведення президента до присяги дійсно проводить голова КС, але в законі не вказана конкретна людина, а лише визначена посадова особа, яка має виконати цю процедуру.
- За даними ЗМІ, частина суддів Конституційного суду вимагала звільнення Шевчука через можливий вплив на дії голови суду його рідного брата, який підтримує Зеленського.